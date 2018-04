Ces ados qui deviennent millionnaires grâce à des jeux vidéos

Atlantico : Qui sont ces jeunes joueurs, souvent encore adolescents, qui connaissent un grand succès et en viennent même à gagner des millions d’euros en jouant aux jeux vidéo ?

Xavier Oswald : Tout d’abord il faut bien faire attention à ne pas confondre deux choses. Les e-athlètes sont des professionnels qui vont du jeu vidéo compétitif de haut niveau. Il ne faut pas les confondre avec les personnes qui génèrent de très importants revenus en diffusant du jeu sur des plateformes comme Switch (par exemple le joueur de Fortnite Ninja qui est suivi par 200.000 abonnés sur Twitch). Ces derniers gagnent leur vie en streamant, mais ne sont pas nécessairement des joueurs de haut niveau, mais plus des enterteiners.

Et pour la plupart, ils gagnent plus que les joueurs de e-sport. Pour moi, c’est la même différence qu’on ferait entre les Lakers de Los Angeles et les Harlem Globe Trotters.

Aujourd’hui, Dota 2, CS:GO (Counter Strike : Global Offensive) et League of Legends sont les trois plus gros jeux sur la scène e-sport mondiale. Et ce depuis un certain temps. Les top-joueurs qui jouent à ces jeux gagnent bien leurs vies, mais ne sont pas millionnaires, du moins pas la grande majorité. Mais clairement, ils ont tendance à bien gagner leur vie, tout d’abord parce qu’ils ont des salaires, et ensuite parce qu’ils remportent des compétitions et donc du « cash prize » (revenu gagné dans une compétition). Sur des jeux comme CS:GO ou Dota 2, l’éditeur Valve donne la priorité au cash prize. L’exemple le plus parlant est sur Dota 2, où il y a un circuit de 22 tournois dans l’année, 11 mineurs, 11 majeurs, avec des majors où le cash prize monte jusqu’à 1,5 million de dollars. Ce qui signifie que l’équipe qui l’emporte le major gagne entre 500.000 et 800.000 dollars. Il faut alors diviser ce prix entre les 5 joueurs de l’équipe, plus le coach et l’équipe, et parfois le club prend aussi une partie du cash prize, autour de 10 à 15%. Et la spécificité est qu’il y a sur Dota 2 « The Internationals » tous les ans au mois d’août. Cette année il aura lieu à Vancouver. C’est le plus grand tournoi de l’année, avec une logique de crowd funding pour faire financer une partie du cash-prize par la communauté. Le cash prize augmente tous les ans. L’année dernière il avait atteint 26 millions de dollars. L’équipe qui l’a emporté a gagné 10 millions de dollars. Même avec les 30% de taxe de l’Etat, on peut imaginer que certains vainqueurs sont en capacité d’être millionaire après une telle victoire. Sur Dota 2, les salaires sont importants. Mais là où il y a les plus gros salaires, c’est sur Counter Strike, avec des salaires entre 30.000 euros et 40.000 dollars par mois pour les grosses stars, voir un peu plus. Il faut ajouter à cela un circuit avec beaucoup de cash prize, mais aussi du revenu de vente « ingame », par exemple en vendant des objets dématerialisés (armes, « skin » (habillage particulier par exemple) qui rapportent aussi de l’argent aux joueurs.