Ces 5 maladies que l’exercice physique peut prévenir… à condition de bien le doser

Atlantico : Quelles sont les maladies qu'une activité physique régulière pourrait prévenir ?

Christophe de Jaeger : Une activité physique régulière est un élément supplémentaire de santé. Elle va s’ajouter à une alimentation saine, à la correction de vos déficits physiologiques. Cette activité physique, et l’on doit bien insister sur le caractère régulier dans l’année, n’empêche pas en soi les maladies, mais peut en réduire la fréquence et la gravité, voire vous en protéger. Cette activité physique régulière a un impact sur de nombreuses maladies et pas seulement les maladies cardio-vasculaires : réduction de la fréquence des cancers du sein, réduction de la fréquence des cancers du côlon, réduction de la fréquence du diabète, réduction de la fréquence des maladies coronariennes, réduction de la fréquence des accidents vasculaires cérébraux.

Peut-on chiffrer l'impact de ces activités sur ces maladies ?

Tout d’abord, il faut bien comprendre que l’amélioration du risque est fonction du type d’activité et de son intensité. Une activité physique modérée ne semble pas diminuer le risque des maladies que nous venons de citer. En revanche pour une activité physique de l’ordre de 8000 MET par semaine, on assiste à une réduction de 14 % du risque de cancer du sein, de 20 % du risque de cancer du côlon, de 28 % du risque de diabète, de 25 % du risque de maladie coronarienne et de 26 % du risque d’accident vasculaire cérébral. Mais il semblerait que l’on puisse atteindre les mêmes résultats avec seulement 3000 à 4000 MET par semaine. Le MET ou équivalent métabolique (Metabolic Equivalent of Task) permet de mesurer l'intensité d'une activité physique (dépense énergétique). L'échelle d'équivalence métabolique va de 0,9 MET (sommeil) à 18 MET (course à 17,5 km/h). Plus l'intensité de l'activité est élevée, plus le nombre de MET est élevé. On peut calculer le nombre de MET par jour, par semaine, par mois.

150 minutes d'activité physique modérée ou 75 minutes intenses par semaine, soit une dépense énergétique de 600 MET par semaine. Jusqu'ici, c'était la norme conseillée par l'OMS afin de conserver une bonne santé et prévenir certaines maladies citées au-dessus. Mais une nouvelle étude vient chambouler tout cela et recommande désormais de consommer plus que cette quantité, au moins 3000MET par semaine. Comment évaluez-vous ces nouvelles recommandations ? Que représente réellement 3000MET par semaine ?

Cette étude montre clairement ce que nous savions depuis longtemps, c’est-à-dire que les recommandations « classiques » étaient très insuffisantes. On avait l’impression qu’il ne fallait surtout pas décourager les gens. La conséquence directe était plutôt qu’ils pensaient bien faire avec une activité excessivement basse. Ce qui pose des problèmes, car de nombreux patients sont très attachés aux faibles quantités d’exercices qui leur convenaient bien. Aujourd’hui, cette étude recommande plutôt 3000 MET, alors que les bons résultats sont obtenus par un équivalent de 8000 MET.