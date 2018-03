"La Cerisaie" : quel plaisir à voir une pièce aussi sombre !

Les responsables de ce collectif considèrent que terrorisme et laïcisme sont les deux faces de la même pièce.

Le chef de l'Etat n’a pas pris la peine d’expliquer le sens de la hausse de la CSG qu’il a imposée au 1er janvier 2018. Convaincu que son impact serait marginal, lui et son équipe ont, depuis l’automne, minimisé l’effet de cette mesure qui est devenue très impopulaire. Cette stratégie du déni, vécue comme du mépris, produit un véritable effet boomerang sur la popularité du chef de l’État.

Les retraités se mobilisent ce jeudi pour protester contre la hausse de la CSG et la baisse de leur pouvoir d'achat. Pourtant, en quelques décennies, on a observé un très net déplacement de la richesse vers les seniors.

D'après des statistiques publiées par Eurostat, la France serait le pays ayant le taux de mortalité le plus faible de l'UE. Dans les faits, l'hexagone combine deux facteurs favorables.

On a le droit de rêver de révolutions impossibles... En l'occurrence d'un service de l'exécution des peines qui aurait pour vocation et pour principe de faire exécuter intégralement les peines.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

La France et l'Algérie doivent coopérer contre les passeurs de migrants, affirme Paris

Nouvelles sanctions américaines contre la Russie, pour interférence et cyberattaques

3- Paradoxalement, Tchekhov était persuadé d’avoir écrit une comédie. Cette conviction a nourri bon nombre de palabres et de déclarations de grands penseurs. Mais un auteur peut-il décider lui-même du genre de ce qu’il écrit ? Bien sûr certains de ses personnages ont des comportements saugrenus ou des réactions amusantes, mais au final quel spectateur peut raisonnablement sortir de « La Cerisaie » en disant qu’il a ri à gorge déployée toute la soirée ? Seul le public décide si une pièce est drôle ou pas. Celle-ci ne l’est pas.

2- Bien sûr « La Cerisaie » raconte la fin d’un monde, le remplacement de l’ancienne aristocratie par une bourgeoise pragmatique. Mais cette pièce - la dernière de son auteur - est surtout baignée du début jusqu’à la fin par l’idée de la mort. Dès le premier acte, on sait que le domaine et son verger seront vendus, inéluctablement. Ce qui n’empêche pas les personnages de continuer à vivre comme si de rien n’était, par élégance ou par inconscience. Ces cerisiers qu’on abat à la fin de l’acte IV, ce sont nos vies à tous qui, seule certitude, s’achèvent un jour. En attendant « nous devons vivre », comme il est dit dans « Oncle Vania ».

1- Comme pour toutes les pièces de Tchekhov, l’argument dramatique de « La Cerisaie » paraît moins important au regard de la complexité des personnages, de leur richesse intérieure, de ce mélange de joies, de douleurs et d’aspirations qui les constitue, de leur vie imparfaite, de leurs amours inabouties… Mais il ne s’agit que d’une impression car cette fois le sujet est capital.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres