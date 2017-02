Cérémonie des Oscars : petite évaluation psychologique de l'Occident à travers les films hollywoodiens

Atlantico : La La Land, Moonlight, Comancheria, Manchester by the sea, Fences, etc. : voici quelques-uns des films en compétition pour la 89e cérémonie des Oscars. Certains d'entre eux sont déjà de véritables succès en salles. Qu'est-ce que ces films, et plus largement l'ensemble de la production cinématographique hollywoodienne actuelle, révèle de la manière dont les Occidentaux perçoivent le monde ?

Michel Bampély : L’industrie cinématographique, comme toutes les industries culturelles, tient compte du marché, de la concurrence et des grandes tendances. Les superproductions hollywodiennes connaissent les goûts et les habitudes des publics qu’ils ciblent en menant des directions marketing finement élaborées.

Les succès en salle que connaissent des films tels que La la Land, Moonlight, Manchester by the sea ou Fences ne dérogent pas aux règles des stratégies commerciales qui consistent à vendre des produits culturels à des consommateurs déterminés. Ces productions formatées connaissent pour la plupart d’entre elles des succès prévisibles, espérés, attendus par des actionnaires qui ont investi des capitaux de masse.

Le cinéma et la vision des réalisateurs influencent le public en jouant sur les émotions collectives. Les spectateurs doivent s’assimiler aux personnages et à leurs représentations du monde. Ce processus d’identification opère également dans le sens inverse où les réalisateurs puisent leur inspiration dans les grandes thématiques historiques et sociales de leur époque. Ce phénomène n’est pas propre au cinéma occidental et concerne le cinéma mondial. Les petits films indépendants, voire étrangers, à budget parfois modéré rencontrant un succès populaire inattendu en disent également beaucoup sur la manière dont les Occidentaux perçoivent le monde. La sociologie de la culture ne s’appuie pas uniquement sur l’hégémonie du cinéma de masse pour observer la société.

A travers la production cinématographique occidentale actuelle, quelles sont les angoisses de nos sociétés que l'on peut déceler ? A l'inverse, quelles informations ces films nous donnent sur ce qui fait rêver nos sociétés occidentales ?

Le cinéma met en image des symboles et des angoisses existentielles liées à la condition humaine comme la violence, l’injustice, la peur de la mort, l’abandon, la maladie, la haine de soi, d’autrui etc. Ces angoisses, déjà décrites dans la littérature, sont réadaptées au grand écran en produisant des émotions similaires sur le public. Mais le cinéma peut également mettre en lumière des angoisses collectives liées à notre ère industrielle et technologique comme la peur du déclassement ou l’effondrement de la société occidentale, dominée par une civilisation étrangère ou d’êtres venus d’un autre espace-temps. Les productions de films de super héros de Marvel et DC Comics reprennent ces thématiques, même s’ils ne sont jamais représentés à la cérémonie des Oscars. Et pourtant, ils font rêver l’Occident bien au-delà de ses frontières.