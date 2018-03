Ce cercle vicieux économique qui étrangle le potentiel de croissance de la France

Atlantico : Quelle est la réalité de ce constat ?

Philippe Crevel : La France, par défaut, par facilité, par manque d’ambition, a fait le choix de produire des biens et des services de gamme moyenne. Seulement 20 % de notre production est haut de gamme quand cette proportion atteint plus de 40 % en Allemagne. Les pouvoirs publics ont intégré la qualité moyenne de notre main d’œuvre en privilégiant les emplois à faible qualification à travers une politique de baisses de charges sociales ciblée. Un cercle vicieux diabolique s’est institué. En effet, du fait d’effets de seuil, la montée en gamme était pénalisée.

Les employeurs n’ont aucun intérêt à monter en gamme en raison de la perte potentielle des exonérations de charges sociales que cela pourrait induire. Une triple chape de plomb a été ainsi mise sur notre économie. La première est celle des salaires qui sont calculés en fonction des exonérations, la deuxième est celle liée aux qualifications. A quoi bon inciter les salariés à se perfectionner si c’est pour leur prévoir des postes pour non-qualifiés. Troisième et dernière chape de plomb, celle de la production. En ne montant pas en gamme, les entreprises sont en concurrence avec celles des pays émergents, d’Europe du Sud et de l’Est. Nous avons les coûts de production du Nord de l’Europe mais une production de pays émergents. Les conséquences de cette politique sont sans appel : pertes de parts de marché à l’exportation, déficit commercial abyssal, désindustrialisation, perte d’emplois, taux de marges plus faibles que dans les autres pays européens, retard dans la digitalisation. Certes, certains pôles d’excellence ont su résister mais ils sont rares : l’aéronautique, la pharmacie, le luxe, la finance. Aujourd’hui, la France compte deux fois plus d’emplois à faible qualification que l’Allemagne. Sommes-nous deux fois plus bêtes ? En 2014, la France compte 1,5 million d’employés non qualifiés de plus qu’en 1982. En 2014, ils représentaient 12,9 % des emplois contre 8,3 % en 1982.

Afin de proposer une alternative, l'économiste propose de soutenir les politiques de formation, d’élévation des compétences de la population active. Une telle solution est-elle réaliste ?

Patrick Artus a totalement raison. La France a failli ces quarante dernières années en matière de formation : formation initiale, formation professionnelle, formation continue.

La première faillite concerne évidemment l’éducation des jeunes. Depuis de nombreuses années, la France recule dans tous les classements internationaux. Le QI moyen des Français a baissé de 1990 à 2009 de 4 points. Le QI moyen à Singapour, à Hong Kong est de 10 points supérieur au nôtre.

Selon plusieurs organismes internationaux, la croissance française est de plus en plus entravée par les mauvais résultats de son système de formation. Cette situation rejaillit tant sur les jeunes actifs que sur l’ensemble de la population active.