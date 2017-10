Centre commerciaux : le gouvernement veut donner aux maires la possibilité d’en refuser l’installation en périphérie mais ils continueront d’accepter

Atlatico : Face à la multiplication de projets de constructions de grands centres commerciaux en périphérie, l'exécutif songe à donner un veto aux maires pour stopper leur création. Qu'apporterait la mise en place d'une telle mesure ? Est-elle vraiment utile?

Arnaud Gasnier : Si on arrivait à freiner l'urbanisme commercial, ce serait déjà une grande avancée car depuis 10 ans on n'arrive pas à l'arrêter. Il y a une forte création de surfaces commerciales depuis 10 ans qui, il faut bien le dire, profite à tout un tas d'acteur à commencer par les acteurs politiques. Les maires sont les premiers à déplorer cette envolée déraisonnable des surfaces commerciales mais en même temps ce sont les premiers à en céder assez, à donner les autorisations d'installation aux distributeurs ou aux investisseurs.

Du côté des collectivités territoriales, il y a toujours des attentes de retombées, que ce soit en taxe foncière, création d'emplois ou même en gain d'image pour les communes avec l'arrivée de telle ou telle marque internationale qui viendrait renforcer l'animation de l'espace public ou transformer les communes périphériques en pôle de centralité. Il y a beaucoup d'enjeux politiques dans les AEC (Autorisation d'Exploitation Commerciale). De ce constat, je ne crois pas vraiment à ce pouvoir des maires qui diraient non à des implantations surtout en période de crise économique où l'on recherche toujours la création d'entreprises, l'augmentation des emplois…

Il y a une certaine hypocrisie des maires qui est liée aussi a une position territoriale toujours très concurrentielle. Même si aujourd'hui les lois de la réforme territoriale élargit de plus en plus le pouvoir du politique nous sommes toujours en France confronté à une sorte de concurrence territoriale. Vous êtes maire d'une commune vous avez peur que le maire voisin signe avec Ikea et que vous perdiez un possible pôle d'attractivité.

Très concrètement quel est le problème avec la création de centres en périphérie de la ville ? N'est-ce pas un moyen de dynamiser des périphéries longtemps privées d'attractivité ?

Le premier problème intervient au niveau de la conception de la ville : on est toujours dans l'urbanisme moderne. On ne créé que des zones monofonctionnelles au lieu de créer des quartiers, des quartiers connectés aux flux physiques de circulation mais aussi aux flux numériques. Il serait temps de commencer à penser ce qu'on va faire de nos entrées de ville. Est-ce qu'on va continuer de les laisser se monofonctionaliser et voir se développer de la friche commerciale et artisanale comme on le voit depuis 10 ans ou est-il temps de penser à des opérations de requalification urbaine, des opérations de renouvellement urbain où on réfléchirait à des zones beaucoup plus multifonctionnelles connectées.

Autre problème de ces centres commerciaux, le problème économique qui est un problème d'équilibre. Il faut savoir que 80% des créations de surface commerciale se font en périphérie. Se pose un problème d'équilibre entre les centres des agglomérations et les périphéries. Il ne faut pas s'étonner des lors de voir se développer la vacance commerciale dans les centres villes et les quartiers centraux.