Celui qui éructe mais négocie…et l'autre : pourquoi les postures de Donald Trump et d'Emmanuel Macron sont encore beaucoup plus inversées qu'il n'y paraît de prime abord

Atlantico : Ce mardi 19 septembre a été marqué par les discours Donald Trump et d’Emmanuel Macron à l'occasion de l'Assemblée générale de l’ONU. En quoi peut on voir une opposition de forme entre les deux présidents, l'un semblant brandir la menace avant de négocier, le second prônant le respect et le dialogue tout en pouvant arriver au "clash" comme cela a pu être le cas avec la Pologne?

Rémi Bourgeot : Ces deux discours semblent effectivement traduire deux approches diamétralement opposées. Commençons toutefois par noter la contradiction inhérente au discours de Donald Trump, centré d’un côté sur la souveraineté des Etats-nations et de l’autre sur la menace d’intervention tous azimuts. Dans certains cas, la menace précède effectivement une démarche de négociation, mais en ce qui concerne les cas cités dans ce discours, il semble davantage s’agir de gages donnés à la composante la plus interventionniste de son parti, proche du néoconservatisme.

Le cas iranien est particulièrement marquant, l’approche de Donald Trump sur le sujet renvoyant à la fixation d’une large frange du parti, viscéralement hostile à l’ouverture pourtant prudente de Barack Obama en la matière et restant comme figée en 1979. Ces fixations ne correspondent probablement pas à l’approche personnelle de Trump, mais son apparence d’adhésion à ces thèmes indique une volonté de ménager l’orthodoxie républicaine en matière géopolitique.

Il ne s’agit pas d’opposer deux visions absolues, d’un côté celle de la souveraineté absolue et de l’autre celle de gendarme du monde. Tout en semblant satisfaire cette aile du parti républicain, avec une rhétorique agressive, Trump indique une approche quasiment contraire aux parties en apparence les plus fortes et interventionnistes de son discours. La question de la souveraineté, sur laquelle il a longuement insisté, ne concerne pas que la question récurrente de l’opposition entre interventionnisme et non-interventionnisme. Elle indique, plus en profondeur, une vision politique radicalement opposée aux thèmes de la mondialisation heureuse et de la « gouvernance mondiale », et un recentrement sur l’enjeu de la responsabilité politique dans le cadre démocratique. Les incohérences du discours montrent que Donald Trump n’est lui-même, d’une certaine façon, qu’une dimension de cette réorientation, qu’il s’inscrit dans une logique historique qui dépasse sa personne et les choix particuliers liés à sa stratégie électorale, notamment en ce qui concerne le recours récurrent à la xénophobie.

Emmanuel Macron a voulu développer une approche lyrique dans la forme, en embrassant la thématique générale de l’avenir de l’humanité. Sur la question géopolitique il a manifesté sa volonté personnelle de réalisme, non seulement face aux blocages américains persistants mais surtout face aux dérives de ses deux prédécesseurs, dont le point d’orgue avait été atteint avec l’intervention calamiteuse en Libye. Comme sur de nombreux fronts, Emmanuel Macron s’avère plus perspicace que ses prédécesseurs. Il est capable d’un côté de surprendre en recentrant le débat (géopolitique et éducation en particulier) et de l’autre, de s’enfermer dans des cadres politiques déjà caduques, comme ceux relevant de la gouvernance mondiale ou d’une gouvernance européenne en réalité profondément déséquilibrée et instable. L’opposition entre les discours de Trump et Macron est donc assez fascinante. Trump a en apparence enchaîné les énormités sur le plan géopolitique, mais tout en actant, sur le fond avec son insistance sur la question de la souveraineté, le caractère caduque du cadre même qui régit ces erreurs. Macron a enchaîné pour sa part des jugements pour la plupart très censés, mais tout en s’enfermant précisément dans un cadre politique caduc qui le condamne politiquement et économiquement s’il ne le dépasse pas.