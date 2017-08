Cédric Herrou, héros ou idiot utile des mafias migratoires?

L'impressionnant silence des médias français sur les relations malsaines entre les ONG qui "secourent" les migrants au large de la Libye empêche évidemment de comprendre le fin mot de l'histoire.

Officiellement, le récit qui est servi de ce côté-ci de la frontière est tout empreint d'émotions: de gentils migrants victimes du réchauffement climatique, du capitalisme, de la méchanceté de l'homme blanc, fuient leur pays et cherchent refuge chez d'horribles riches (devenus riches par l'exploitation de l'homme par l'homme, et spécialement du noir par le blanc) qui les maltraitent. Heureusement, quelques héros des temps modernes s'insurgent contre ce mauvais traitement. Après avoir combattu la démagogie du Front National, ces résistants éclairés sauvent l'honneur de l'Occident en aidant ces victimes d'un néo-colonialisme moderne qui ne dit pas son nom.

Cédric Herrou, ou le triomphe du bon sentiment

Cédric Herrou fait partie, bien entendu, de cette espèce-là. Son geste rachète les péchés, la culpabilité de l'Occident, et procède de ce bon sentiment qui devrait être notre guide en matière politique. Car c'est bien le projet qui nous est proposé par les médias bobos, dont les radios de service public, où Cédric Herrou bénéficie d'une exposition et d'une audience complaisante et, bien entendu, sans jamais de rappel sur l'activité mafieuse qui s'engraisse sur le dos des migrants. L'invitation est simple: abandonnez la rationalité et laissez-vous guider par vos émotions.

Tous ceux qui ont bavé, depuis de nombreuses années, sur ces horribles manipulateurs des esprits appelés populistes s'en donnent aujourd'hui à coeur joie pour nous sommer de ne plus penser mais de nous laisser submerger par des effusions philanthropiques. Il faudrait ne plus construire de politique collective et simplement accueillir ces pauvres hères qui déambulent sur le continent à la recherche d'on ne sait quoi.

Comme c'est beau! et que n'a-t-on envie nous aussi de prendre cette posture généreuse: aimons l'humanité, accueillons-les, et tout ira bien.

Les bons sentiments et leur incohérence raciste

Bien entendu, ces bons sentiments, impérieux, péremptoires, qui ne laissent aucune place ou presque à la divergence d'opinion (comme on va le voir), ne s'embarrassent ni d'honnêteté intellectuelle ni de cohérence. Par exemple, on trouve au mois de mars, ces phrases sur la page Facebook de Cédric Herrou:

Réveillé par un gosse de 6 ans et sa mere, tous deux arrivants à pieds, de nuit sous la pluie depuis l’Italie. Une part de peine de les voir une part de réconfort de les savoir à l’abri et une par d’ironie ; ces deux ont réussis a ridiculiser l'armée, la Paf, la gendarmerie et cet état d'urgence, ils ont passé la frontière à la barbe de ses hommes emplis de testostérone armés de Famas, lunette à visée nocturne, une seule pensée me vient « Pauvre cons»