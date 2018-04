Cécile Duflot quitte la politique : petit bilan de son apport à la vie politique française

A un moment où un certain idéalisme maximaliste fait des ravages, Olivier Babeau vient rappeler opportunément que dans la société telle qu'elle est, à force de prétendre faire l'ange on finit par faire la bête, une bête parfois même enragée.

Chaque chef de l'Etat exerce ses compétences en fonction de sa personnalité et de sa vision du fonctionnement des institutions.

Un livre vient de paraître et entend relever un défi: refuser de choisir entre la qualité de la forme et les urgences sotériologiques ou thérapeutiques de notre temps. Cet ouvrage, c'est "La guerre de la terre et des hommes", de Pascal Bacqué.