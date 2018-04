Cécile Duflot est fille de cheminot ! Moi pas : booouuuhhh…

Cécile Duflot soutient la grève des cheminots. Il n'y a rien d'anormal à cela. Elle le fait avec des accents propres à faire pleurer dans les chaumières. En évoquant un moment pénible qui a dû la traumatiser pour la vie.

Dans un tweet, elle commence par annoncer qu'elle est "fille de cheminot". Ce qui est bien. Et en tout cas de bien meilleure lignée que Macron qui, lui, n'est que petit fils de cheminot. "C'était un soir de Noël", raconte-t-elle. Elle et sa sœur avaient enfilé un costume pour préparer un spectacle. Soudain le téléphone a sonné avec un bruit que nous nous autorisons à qualifier de strident et angoissant. Le père a décroché. "Et il est parti". Vers quel Golgotha ? Vers quel funeste destin ? Vers quelle destination avec la mort au bout du chemin ?

"Il était d'astreinte", indique Cécile Duflot, la voix certainement nouée par l'émotion. L'astreinte c'est – n'est-ce pas ? – une contrainte abominable, à peu près l'équivalent du Service du Travail Obligatoire (STO) sous Vichy. Et miracle, le lendemain, son père est revenu. Non, il n'avait pas été réquisitionné pour travailler sur les voies de chemin de fer du Reich.

Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un père cheminot. Le mien ne l'était pas. Ce qui me prive d'avoir en commun avec Cécile Duflot des souvenirs aussi poignants. Pour autant, je ne veux pas être confondu avec les fils et filles des PDG de la SNCF. Eux, les soirs de Noël, leurs papas étaient présents. Et ils leur servaient des louches de caviar, des huitres et du homard. Honte à eux ! Il y a un cliché assez connu qui parle de basse démagogie. Cécile Duflot est toute entière dans ce cliché.