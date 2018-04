Cecile Duflot chez Oxfam, Thomas Piketty chez Hamon : pourquoi il est urgent que les libéraux et la droite se saisissent eux-aussi de la question des inégalités

Atlantico : L'ONG OXFAM, médiatisée largement pour ses travaux concernant les inégalités, vient de nommer Cécile Duflot à la tête de son antenne française. Autre figure de la question des inégalités, Thomas Piketty avait rejoint le candidat Benoît Hamon pendant la campagne électorale de 2017. Comment la droite et les libéraux pourraient-ils s'emparer d'une thématique aussi importante politiquement que celle des inégalités, en ne laissant pas le terrain à des personnalités parfois contestées et aux propositions parfois perçues comme contre- productives ?

En quoi le libéralisme peut-il être légitime sur une telle question ?

Mathieu Mucherie : Les libéraux ont des choses à dire sur le sujet, des choses contre-intuitives et peu répandues dans le débat public franco-hexagonal. D’abord, une vision dépassionnée de ce qui constitue la norme implicite de tous ceux qui se focalisent sur les inégalités, à savoir l’égalité. « L'égalité, notre passion naturelle, est magnifique dans les grands cœurs, mais pour les âmes étroites c'est tout simplement de l'envie » (c’est de Chateaubriand, mais cette citation ressemble à du Tocqueville, à du Smith, à du Madison, et, hum, à du Hume). Réduire les inégalités ne se fait pas sans coûts, peut entraver les incitations, et peut aussi toucher à certaines inégalités qui ne sont pas injustes. Dans le débat franco-pikettyste, ces trois dernières lignes sont déjà anathèmes... Ensuite, les libéraux peuvent débusquer (c’est leur côté hérésiarque, coquin et dissident) tout un tas de poncifs, de pièges statistiques et de lieux communs qui polluent tant la mesure des inégalités que les préconisations de politique économique. Par exemple, la mesure des revenus des ménages par les quintiles, alors qu’il n’y a pas le même nombre de personnes dans lesdits quintiles (ce n’est JAMAIS précisé par Oxfam et les autres militants de gauche). Par exemple, le serpent de mer de la formation, ce mantra des économistes normaliens spécialisés dans les inégalités qui n’ont jamais connu de grandes difficultés scolaires et qui se figurent qu’avec plus de profs on va corriger les effets des robots, des migrants, des forces démographiques et des maléfices déflationnistes de la BCE. Si seulement… Par exemple, les brouets d’eau tiède des bidouilleurs fiscaux qui s’imaginent que des modifications de taux marginaux supérieurs de l’IR vont être déterminants sur ce sujet, alors qu’à mon humble avis, quand je regarde ci-dessous les chiffres (chiffres de Piketty lui-même,) je vois une très forte corrélation internationale, et depuis longtemps, signe que l’on peut déverser toute une idéologie et voter pour qui on veut mais que des régimes divers aboutissent de facto à peu près aux mêmes modes fiscales, et aux mêmes résultats, sans quoi d’ailleurs un plus grand nombre d’agents voteraient avec leurs pieds (plutôt que de voter comme des pieds) :