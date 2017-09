Les causes structurelles du terrorisme « islamique », au risque de surprendre…

La vague terroriste actuelle suscite les hypothèses simplistes les plus diverses. Mais au-delà des polémiques dont nous sommes quotidiennement abreuvés, qu’en est-il réellement ? Ce terrorisme est-il d’origine religieuse ou ethnique ? Est-il typiquement local ou importé de Daesh ? Les auteurs des violences sont-ils des malades mentaux ou des combattants voués à une cause ? Sont-ils des extrémistes parfaitement intégrés ou des marginaux sans formation ni travail ?

Une analyse factuelle du phénomène

Il suffit d’observer le profil des terroristes qui ont frappé depuis l’affaire Merah (Montauban) pour découvrir d’étonnantes similarités quant à leur parcours personnel.

Or, cette façon de procéder apparaît fondamentalement pragmatique : il s’agit de considérer des faits générateurs, concrètement vérifiables, et non pas de tenter une mise en perspective d’ensemble, à posteriori. Car le profil des terroristes est un élément avéré, tangible, indiscutable. Et le considérer devrait être un préalable à toute tentative d’interprétation des actes perpétrés sur le sol français.

Le tableau ci-dessous mis à jour à juin 2017 (tentative d’attentat aux explosifs sur les Champs Elysées) relate de façon synoptique ces profils. Seuls les actes terroristes significatifs et dont les auteurs ont été clairement identifiés sont pris en compte. Ils sont au nombre de seize :

Devant de telles ressemblances, deux constats s’imposent immédiatement :

-il convient carrément de parler d’un « stéréotype »

-le phénomène terroriste apparaît dans toute sa complexité.

Ces terroristes sont en effet tout aussi proches en matière d’origine familiale et sociologique qu’en terme d’ethnie. A l’inverse, quasiment aucun d’entre eux n’était réellement un musulman pratiquant. Tous s’étaient convertis de façon aussi récente que radicale, dans des conditions d’ailleurs très particulières. Ces similarités sont donc troublantes, et permettent de rétablir les contre-vérités suivantes :

-L’Islam n’est pas la seule voire la principale cause

Pour rappel, le plus grand pays musulman de la planète est l’Indonésie et celui-ci ne se caractérise pas spécialement par une acception rigide et violente de l’Islam. Bien au contraire. Il en est de même pour les populations d’autres pays musulmans, comme l’Iran ou la Turquie (indépendamment des propos ou actions de leurs gouvernements respectifs). Il ne faut donc pas céder à l’amalgame. Mais il ne faut pas non plus oublier l’importance de l’Islam dans la trajectoire de ces terroristes : tous ont rencontré des extrémistes religieux (en prison le plus souvent). Ces derniers leur ont servi des discours en forme de justification à leur passage à l’acte. L’endoctrinement religieux, le culte de la violence et de l’anéantissement des populations impies, tout cela est bien évidemment encouragé par une lecture radicale du Coran.