Les catholiques sont-ils prêts à se laisser convaincre par l'opération séduction laissée par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron adressait ainsi un message à une partie de l’électorat qui a largement contribué à sa victoire le 7 Mai dernier. Selon les enquêtes d’opinion, notamment celles du journal La Croix, il a obtenu 71% des voix des catholiques pratiquants réguliers. C’est donc un score supérieur à son score national toute catégorie confondue. Il est donc important pour lui de garder le lien avec ces électeurs en particulier. Sa présence à l’hommage au Père Hamel est à cet égard un signe très clair. Garant de la laïcité il n’en est pas moins proche des croyants. Comme tout Politique, il saisi les occasions qui lui sont offertes pour parler à son électorat.

Alors que le chef de l'Etat perd en popularité, que pourrait représenter l'électorat catholique pour lui? A-t-il une chance de le conquérir, et si oui, sur quel terrain?

La réponse n’est pas unique à cette question. Tout d’abord, il faut faire un distinguo au sein même de la population qualifiée de catholique. Chez ceux qui ont une approche relativement réactionnaire, ceux par exemple proches du mouvement Sens Commun et donc de la Manif pour tous, le courant ne passe pas forcement très bien. Une part non négligeable, après s’être tournée vers François Fillon, a ensuite suivi la présidente du Front National. De l’autre coté, chez ceux qui se déclarent catholique mais qui ne pratiquent que très rarement, le critère de la catholicité a une importance moindre que d’autres critères plutôt d’ordre économique ou social. Par contre, chez les pratiquants réguliers, le lien se fait davantage. L’explication tient d’abord au fait que cette catégorie a une tendance naturelle à repousser toute forme d’extrémisme et est davantage attirée par une approche plus centriste ou plus centrale de la vie politique. La Démocratie Chrétienne a à ce titre toujours cherché à se positionner entre le socialisme et le libéralisme. Dès lors, il y a une forme de rapprochement naturel entre cette approche du politique et le message délivré par le candidat, puis le Président Macron. C’est davantage donc sur la pratique politique, plus que sur le détail des mesures, qu’Emmanuel Macron peut séduire et conserver le soutien de cette part de l’électorat.