Catalogne : un référendum qui met les démocrates européens au pied du mur

Tout le monde est gêné par ce qui vient de se passer en Espagne. Les commentaires sont assez prudents. Les marchés attentistes. Non seulement parce que le référendum est hors la loi, mais aussi parce que le résultat confirme le réveil des identités régionales. Ce réveil s‘opère d’ailleurs partout dans le respect de la démocratie. Laquelle démocratie a aussi permis la création des Etats nations qui servent de cadre officiel à nos organisations socio-politiques. L‘Espagne est aux prises avec cette contradiction. Comme l’Angleterre avec la Brexit, comme la France avec la montée des populismes de l’extrême droite et gauche, comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Hongrie et même l’Italie.

Comment harmoniser la résurgence des intérêts locaux et régionaux avec le respect des institutions nationales ?

Si on s’en tenait stricto sensu aux résultats du référendum en Catalogne, l’indépendance de la Catalogne aurait dû être solennellement proclamée et reconnue par tous les partenaires européens dès le lendemain. Et pourtant, ce résultat, avant même d’être analysé, a été reçu avec un sentiment mêlé de gène et d’embarras.

En Espagne d’abord, où il est hors de question d’accorder cette indépendance qui ressort d'un vote illégal, puisque le référendum était hors la loi. Mais également en Catalogne où beaucoup se disent qu’ils ont peut-être mis le doigt dans l’inconnu. Quant aux partenaires européens, c’est « courage, fuyons ». Pas question de s’immiscer dans les affaires intérieures du voisin.

La réalité, c’est que ce référendum risque de créer une situation très compliquée un peu comme le Brexit, même si les objectifs sont assez différents. Même si le référendum était illégal. Cela dit, la mécanique est la même. Un vote démocratique crée une situation assez peu limpide avec des conséquences difficiles à évaluer, pas forcément positives, et surement systémiques.

Comme pour le Brexit, le vote catalan résume toutes les difficultés et toutes les contradictions d’une procédure démocratique qui a pourtant toutes les raisons formelles de produire de la légitimité.

Au risque de passer pour un affreux antidémocrate, risquons de lister toutes les raisons qui font que la procédure choisie n'a pas forcement toutes les onctions de la démocratie.

1e difficulté : le référendum. Dans la plupart des cas, le référendum qui consiste à demander à un peuple s‘il est d’accord ou pas avec telle ou telle décision aboutit à un résultat tranché. C’est oui ou non. Le problème est que, dans bien des cas, la question commanderait d’être nuancée ou expliquée, parce que la vie en société n’est jamais blanche ou noire. Pour statuer sur l’intérêt de l’indépendance de la Catalogne, il faudrait préciser de quelle indépendance on parle, à quelles conditions…. exactement comme pour le Brexit. Si non, les peuples sont à chaque fois déçus et frustrés. Ils ne reconnaissent pas la situation qu’ils ont pourtant contribué à créer par leur vote.