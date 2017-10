Catalogne, GAFA: la Commission européenne est tentée par une guerre contre les États-nations

Le calendrier est parfois ironique et participe par à-coups de ces étranges accélérations qui transforment l'Histoire sans qu'on ne sache où elle va. Celui de l'Union Européenne est dans ce genre de séquence où le meilleur comme le pire peuvent survenir: il montre que la Commission Européenne est prise d'une incertaine tentation de saisir sa chance pour amoindrir les États-nations et minorer les menaces souverainistes qui émergent partout, y compris en Allemagne.

La Commission et son jeu trouble en Catalogne

S'agissant de la Catalogne, la Commission se montre prudente et n'a d'ailleurs aucun intérêt objectif à voler au secours de l'État central espagnol.

Elle a pris son temps pour lancer un appel au dialogue dans le respect de la Constitution espagnole.

Cette référence à la Constitution espagnole est passée pour un soutien à Mariano Rajoy. On voit mal comment la Commission aurait pourtant pu oublier ce point de droit. En réalité, le renvoi dos à dos des indépendantistes et des unionistes et l'appel au dialogue là où le gouvernement espagnol se montre intraitable apparaît plutôt comme un coup de pouce donné aux Catalans.

Après tout, ceux-ci sont tout sauf des euro-sceptiques et des souverainistes. La Commission n'a aucun intérêt à se fâcher avec eux.

L'ironie intense de la Commission sur les GAFA

Après avoir, pendant tant d'années, fermé les yeux sur le dumping fiscal qui sévissait en Europe, la Commission fait mine de se réveiller. Juncker a donc lâché sa commissaire Margrethe Vestager, la Danoise en charge de la concurrence. Celle-ci s'est fendue d'une sortie tonitruante sur l'Irlande: elle va poursuivre cet État pour n'avoir pas récupéré les 13 milliards d'Apple.

Le timing de cette décision est tout à fait instructif. La Commission a commencé à enquêter en 2014 sur les rescrits fiscaux que l'État irlandais a accordé à Apple. Il a fallu deux ans à la Commission pour établir que ces rescrits avaient contourné le droit irlandais et étaient de ce fait illégaux. Elle avait donc conclu durant l'été 2016 que l'Irlande avait accordé des aides illégales à Apple et avait sommé les autorités du pays d'imposer Apple au juste montant.

Un an après cette décision, l'Irlande n'a pas bougé. Et, dans ce bras de fer entre la Commission et un État membre, la Commission s'échauffe. Juridiquement, sa position est fondée, à ceci près que l'Irlande n'a pas aidé une entreprise en difficulté (comme la France peut le faire avec la SNCM), elle a tout simplement pratiqué du dumping fiscal pour attirer un géant américain.

La Commission et la farce luxembourgeoise

Pour la Commission présidée par Jean-Claude Juncker, cette attaque frontale contre l'Irlande ressemble à une jolie farce. C'est en effet le Luxembourg de Juncker qui a inventé et abusé du système des rescrits fiscaux, grâce auxquels les États membres se sont joué pendant des années de la coopération communautaire. Dans ce dossier, il ne faut jamais oublier que ceux qui donnent des leçons d'Europe sont aussi les premiers à y avoir joué aux passagers clandestins, au point de l'avoir mise à genoux.