Catalogne : de l’exil bruxellois de Puigdemont à la guerre des représentations des séparatistes catalans…

L’ex-président catalan, Carles Puigdemont, qui a été convoqué avec 13 de ses conseillers (ministres), par l'Audience nationale (juridiction en charge des dossiers complexes), a préféré rester à Bruxelles plutôt que de risquer la prison et d’assumer ses actes en se rendant devant le juge. Il est vrai qu’il risque une peine de prison pouvant aller jusqu’à trente ans. De son côté, l’ex-vice-président du gouvernement catalan destitué, Oriol Junqueras, qui a en revanche accepté de comparaître avec d’autres membres de l’ex-exécutif catalan, a été incarcéré de façon préventive, la fuite de Puigdemont ayant convaincu la cour que le risque de fuite des autres responsables séparatistes était élevé.

De l’efficacité relative de la stratégie espagnole fondée sur la « judiciarisation »

Rappelons qu’après le référendum (illégal) du 1er octobre dernier puis la proclamation de la "République" indépendante de Catalogne, le gouvernement espagnol a destitué Carles Puigdemont et ses ministres puis convoqué de nouvelles élections prévues pour le 21 décembre 2017, élections qu’il espère pouvoir faire remporter aux unitaristes, mais dont l’issue est en réalité incertaine, d’autant que la « répression » de Madrid a énormément braqué nombre de Catalans qui se sont depuis radicalisés. Des poursuites ont ainsi été lancées contre les dirigeants indépendantistes pour « sédition et rébellion », délits passibles de 15 et 30 ans de prison, y compris la présidente et les membres du bureau du Parlement catalan. En refusant de se rendre à la convocation, M. Puigdemont est quant à lui sous le coup d’une arrestation et donc d’une demande d’extradition (via un mandat d'arrêt européen), procédure qui peut prendre jusqu’à 60 jours, mais qui peut avoir au minimum pour conséquence d’empêcher Carles Puigdemont de se présenter aux élections du 21 décembre prochain.

Pour résumer, l’ex-exécutif séparatiste catalan est décapité, son chef est en exil, il va être poursuivi et jugé, d’une façon ou d’une autre, comme ses adjoints et alliés de la Generalitat. L’Etat espagnol contrôle désormais la quasi-totalité des institutions catalanes autonomes, jusqu’à la tenue d’élections locales légales dont le gouvernement de Madrid a déclaré qu’il reconnaîtrait le verdict. Dans ce contexte, les loyalistes espagnols - ceux qui ont agressé physiquement un des adjoints de Puigdemont à l’aéroport, comme la masse pacifique silencieuse qui a pour la première fois osé brandir des milliers de drapeaux espagnols lors des deux grandes manifestations anti-séparatistes consécutives au référendum et à la déclaration d’indépendance -, espèrent remporter les prochaines élections. Ils ont en effet retrouvé le moral et ne les boycotteront pas, à la différence des deux dernières qu’ils ont perdues au profit des séparatistes, bien plus mobilisés qu’eux et accusés d’avoir créé un climat d’intimidation contre lequel les unionistes ont décidé de se mobiliser. Mais dénoncer le séparatisme catalan ainsi que leur hégémonie culturelle et médiatique, impossible à concurrencer, ne permet pas de les séduire, bien au contraire. Et le spectre de la polarisation-radicalisation ou pourrissement de la situation est bien là..