Casse-Noisette : en danse aussi, ils sont très forts, les Chinois...

BALLETS

Casse-Noisette

par le Ballet National de Pékin

à la Seine Musicale

INFORMATIONS

La Seine Musicale

Ile Seguin

92100 Boulogne-Billancourt

Tel : 0174345353

laseinemusicale.com

Jusqu’au 4 novembre

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Dernier ballet de Tchaïkovsky, inspiré du conte éponyme d’E .T. A Hoffmann, Casse-Noisette, qui fut chorégraphié à sa création en 1892 à Saint-Pétersbour par Lev Ivanov, est l’un des ballets les plus enchanteurs du répertoire.

Tout commence au pied d’un sapin pendant une fête de réveillon de Noël. C’est la distribution des cadeaux. La jeune Clara reçoit de son parrain Drosselmeyer, un soldat de bois qui casse les noisettes. Pendant la nuit, elle rêve que son casse-noisette se transforme en prince charmant. Tous les jouets déposés au pied du sapin s’animent. S’en suit une folle sarabande qui entraîne la petite fille dans de drôles d’aventures avec, entre autres, une attaque contre des méchantes souris, la traversée d’une forêt de sapins sous des flocons de neige, la visite d’un royaume des délices et une farandole de danses du monde entier, espagnole, arabe, chinoise, etc..

Au terme de ce voyage onirique, et d’une partition musicale dont on peut dire qu’elle est un véritable joyau, Clara se réveillera sous l’arbre de Noël, en serrant dans ses bras son casse-noisette …

POINTS FORTS

- On se demandait de quelle manière une troupe venue d’un pays où Noël ne représente pas grand chose allait « revisiter » une œuvre qui débute dans un salon occidental un soir de réveillon... La surprise est belle. Si les chorégraphes Wang Yuan Yuan et Feng Ying (qui est l’actuelle « patronne » de la Compagnie) ont gardé les personnages du ballet originel (Clara, son petit frère , son parrain Drosselmeyer, etc..), ils ont transposé l’action pendant les célébrations du Nouvel An chinois qui, là-bas, marque le début de la fête du printemps. Contre toute attente, ça marche formidablement bien. Il n’y a ni trahison ni contresens de l’esprit initial de l’œuvre, juste un réjouissant dépaysement.

- La musique de Tchaïkovsky est là, dans la splendeur de son romantisme et la profusion de ses inventions mélodiques, exaltant, paradoxalement à merveille, des scènes mythiques du folklore chinois. Apparition du monstre « Nian » et de ses tigres, ballets de grues (oiseaux symboles, en Chine, de longévité et de sagesse), défilé des signes du zodiaque, lâchers de cerfs-volants, etc…

- Eléments de décors, costumes (plus de 200), tout est ravissant, coloré, raffiné, par moments d’un kitsch délicieusement suranné…

- Pour interpréter ce Casse-Noisette exotique, on a convoqué ici plus de soixante-dix danseurs. Leur virtuosité et leur vitalité époustouflent. Que ce soit dans les solos ou les mouvements d’ensemble, ils n’ont rien à envier aux meilleurs des compagnies classiques occidentales.