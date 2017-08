Cas “autochtone” de contraction du chikungunya : mais quelle menace réelle représente le moustique tigre en France ?

Atlantico : Dès lors que la présence de ce moustique est avérée en France, quels sont les risques encourus ? Quelles sont les maladies pouvant être inoculés à l'homme par ce moustique ?

Stéphane Gayet : Aedes albopictus -plus connu sous l’appellation courante de moustique tigré ou tigre- a effectué, depuis le début du 21e siècle, l’une des expansions géographiques les plus rapides que l’on ne connaisse. Originaire de l’Asie du Sud-Est -dans des régions au climat tropical-, il s’est répandu sur tous les continents, faisant preuve d’une adaptabilité remarquable. Depuis l’Italie, il a gagné le Sud de la France, où il s’est établi en 2004 ; il a été repéré à Paris, en Suisse et en Belgique. Selon les calculs des entomologistes, il devrait à ce rythme coloniser sans grande difficulté des territoires encore plus au Nord, jusqu’à l’Irlande.

Ce moustique très nuisible semble utiliser deux voies principales pour coloniser les continents. D’une part, ses œufs et larves sont souvent trouvés dans l’eau qui stagne dans les pneus usagés, lesquels font l’objet d’un important trafic international et sont transportés par bateau. D’autre part, le dracaena ou bambou de la chance -lucky bamboo- est très en vogue actuellement, en tant que plante d’intérieur ; or, il nécessite une ambiance humide. Il est produit dans de grandes pépinières en Chine et expédié en bateau sous forme de tronçons plongés dans l’eau et pouvant contenir des œufs et des larves de moustique tigre.

En France, le moustique tigré ou tigre a déjà colonisé la Corse, une très grande partie de la région Nouvelle Aquitaine, la quasi-totalité de la région Occitanie et de la région Provence-Alpes-Côte d'azur, ainsi qu’une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Déjà présent dans les deux départements de l’ante-région Alsace, il arrive en région Pays de la Loire ainsi qu’en Île de France. Cela représente en tout pas moins de 33 départements.

Aedes albopictus transmet – avec une efficacité qui varie selon les circonstances– plus d’une vingtaine de virus, agents pathogènes de maladies tropicales. Ces maladies, telles que la dengue et le chikungunya, sont ainsi apparues dans les pays tempérés comme la France et leurs virus s’y transmettent aujourd’hui. En pratique, la présence du moustique tigré ou tigre dans un territoire est synonyme de risque -très faible à faible, mais de risque tout de même- de transmission des virus de la dengue, du chikungunya et de l’infection à virus zika.

Le chikungunya -ce qui signifie « dos courbé »- provoque de la fièvre et des arthralgies (douleurs articulaires) sévères, ainsi que des douleurs musculaires (myalgies), des maux de tête (céphalées), une fatigue (asthénie) et une éruption cutanée (« boutons »).

La dengue est aussi appelée « grippe tropicale ». Dans sa forme habituelle, elle rend vraiment très malade, (forte fièvre souvent accompagnée de maux de tête, nausées, vomissements, douleurs articulaires et musculaires ainsi qu’une éruption cutanée ressemblant à celle de la rougeole), mais guérit sans séquelle. Cependant, chez certaines personnes, elle peut évoluer selon deux formes graves : la dengue hémorragique, puis la dengue avec syndrome de choc qui est mortelle.