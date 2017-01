Cette carte d’Eurostat qui souligne l'étonnante répartition des inégalités de PIB par région en Europe

Eurostat, l'agence européenne de statistiques, a récemment publié une carte révélant le niveau du PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat dans chaque pays européen pour l'année 2014, en tenant compte de la moyenne pour l'UE 28 pour cette même année. Nous avons fait commenter cette carte par Laurent Chalard, docteur en géographie de l'université Paris-IV Sorbonne.

L’analyse de la carte du produit intérieur brut par habitant en parité du pouvoir d’achat selon les régions européennes en 2014 révèle une certaine stabilité de la géographie économique du continent, les principales zones de richesse et de pauvreté étant à peu près les mêmes qu’au début des années 1990, à l’exception notable de certaines régions irlandaises qui se sont hissées parmi les régions riches, grâce à la croissance économique soutenue de la République d’Irlande des années 1990-2007.

Cette stabilité n’a rien de surprenant étant donné le contexte européen de croissance économique molle des trente dernières années, qui n’a pas permis aux processus de redistribution productive, relativement lents et peu importants, de changer en profondeur la carte européenne de la production de richesse.

Cette carte permet d’individualiser des zones de force et de faiblesse de la richesse productive par habitant, qui recouvrent chacune des territoires aux caractéristiques différenciées, c’est-à-dire qu’il n’existe pas un modèle unique de régions peu productives ou très productives de richesse par habitant.

Les zones de force européenne de la richesse productive par habitant

1/ Le rôle joué par la "dorsale européenne"

Sans être géographe, il saute aux yeux pour tout observateur attentif de cette carte qu’il existe une zone de richesse occupant une position relativement centrale, allant des côtes de la mer du Nord, de la Flandre belge et des deux régions de Hollande aux Pays-Bas, jusqu’à l’Emilie-Romagne en Italie, en passant par l’axe rhénan en Allemagne, la Suisse, l’Autriche occidentale et la Lombardie. Ce grand axe de richesse, mis en avant par les géographes français dans les années 1980, est dénommé traditionnellement "dorsale européenne", même s’il a pu être affublé d’autres noms comme la "mégalopole européenne" ou la "banane bleue" du géographe Roger Brunet. Cet ensemble conserve toujours en 2014 son leadership productif au sein du continent, qui repose sur le potentiel industriel le plus puissant, confirmant que l’industrie, quand elle est bien intégrée au marché mondial, demeure un moteur de richesse d’un territoire.

Par ailleurs, le tissu urbain de la dorsale se caractérise par l’importance de métropoles de taille moyenne, comptant, en règle générale, moins de 2 millions d’habitants, et par son dense tissu de petites et moyennes villes dynamiques, ce qui sous-entend que la prospérité est possible en-dehors des très grandes métropoles. Dans ce cadre, l’agglomération de Bâle en Suisse (800 000 habitants avec ses banlieues française et allemande), capitale mondiale de l’industrie pharmaceutique, avec les sièges de Roche et Novartis, en constitue un bon exemple.

2/ Les métropoles qui se développent au détriment des pays

En-dehors de la "dorsale européenne", parmi les autres régions à la production de richesse par habitant importante, se distinguent des régions dispersées, mais qui présentent les mêmes caractéristiques, aussi bien en Europe occidentale qu’en Europe orientale. Ce sont les régions abritant des métropoles très peuplées, qui émergent comme des îlots de production de richesse au sein de territoires, en règle générale, beaucoup moins riches. On retrouve sans surprise parmi ces grandes agglomérations, les deux-villes globales du continent, Paris et Londres, mais aussi d’autres métropoles de taille moindre, mais à la richesse certaine, comme Madrid en Espagne, Berlin dans l’ex-Allemagne de l’Est, Stockholm en Suède, Helsinki en Finlande, Oslo en Norvège, Copenhague au Danemark, Rome en Italie, Prague en République Tchèque, Bratislava en Slovaquie ou encore Bucarest en Roumanie.

Contrairement à la "dorsale européenne", ces métropoles sont à dominante largement tertiaires, l’industrie jouant un rôle bien moindre dans leur richesse, à l’exception notable de l’Europe de l’Est. Ce sont toutes des capitales d’Etat, qui ont tendance à se développer au détriment des régions avoisinantes, comme c’est le cas pour Madrid, une agglomération de 6 millions d’habitants, capitale culturelle du monde hispanique, dont le dynamisme se démarque du reste des plateaux centraux du centre de l’Espagne, relativement déserts et peu productifs.

3/ Les zones pétrolières de la mer du Nord

Enfin, une troisième zone de richesse productive par habitant importante apparaît sur la carte, en bordure de la mer du Nord en Norvège, mais aussi dans la région d’Aberdeen en Ecosse, qui correspond aux régions qui bénéficient des retombées financières de la production d’hydrocarbures exploités à l’aide de plates-formes en pleine mer depuis les années 1970. En effet, ces régions étant relativement peu peuplées, elles bénéficient d’une rente énergétique qui leur assure un niveau de vie élevé, sur le modèle des émirats du Golfe arabo-persique. La ville de Stavanger en Norvège, qui est le principal pôle de l’industrie pétrolière du pays, en constitue l’exemple-type, affichant une croissance démographique élevée pour une ville de taille modeste (120 000 habitants).