Cartables, fournitures et nouvelles baskets : petits conseils pour gérer le rapport aux marques de ses enfants pour la rentrée

Atlantico : Du cartable de super héros à l'agenda le plus "stylé", les fournitures scolaires de marques font un véritable carton dans les rayons. Quelle est la meilleure attitude à adopter pour les parents, confrontés à la double injonction de faire plaisir à leurs enfants, prendre en compte leur intégration au groupe, tout en évitant de les inciter à devenir des "victimes de la mode" ?

Danielle Rapoport : Les fournitures scolaires participent, de même que les vêtements du « look », comme valeur d’inclusion dans un groupe d’enfants en construction de leur socialité et de leur personnalité.

La présence d’icones, représentant les héros du moment, montre bien dans quelles imaginaires et valeurs ils se projettent. Les marques sont ici interprétées comme les supports d’histoires, comme des prolongements de ce qu’ils voient et échangent à travers leurs différents supports média.

Les marques de fournitures scolaires qui semblent avoir l’approbation des parents aujourd’hui sont celles ancrées dans le paysage français et de valeurs sûres, qualité, solidité, durabilité, quitte à en payer le prix. Elles coûtent en effet plus cher que les marques de distributeurs ou les produits importés, mais l’investissement comble chez les adultes leur besoin de valeurs matérielles et immatérielles : provenance locale, rapport qualité/prix optimal, confiance, éthique du fabriqué en France, nostalgie de leur propre enfance (marques de cahiers, stylos etc.)

Quant aux enfants, tout dépend de leur âge. Les marques jouent très vite de leur influence, avec un côté positif (structure de l’imaginaire, ludisme, appartenance…) et négatif (trop d’influence nuit, à la fois dans leurs rapports aux parents et vis-à-vis d’eux-mêmes). Elles s’adressent spécifiquement aux enfants vers l’âge de six ans via leurs supports - tablettes, TV etc.

Les parents doivent avoir en tête la nécessité pour l’enfant de se sentir intégré tout en l’éduquant sur les dérives du mercantilisme, des modes, du suivisme, en leur donnant des raisons de choisir les objets qui leur plaisent et apportent le maximum de valeur ajoutée pour l’ensemble de la famille. Il faut donner envie aux enfants d’être fiers du choix de leurs produits, à condition que les adultes en soient eux-mêmes persuadés et convaincants !

Dominique Desjeux : Il n'est pas sûr qu'il existe une bonne réponse de la part des parents vis-à-vis des demandes des enfants, car la réponse des parents ne dépend pas entièrement de leur seul libre arbitre. En effet, une partie de la pression qui pèse sur les parents de la part de leurs enfants vient de la « cour de récréation », c'est-à-dire des discussions entre copains chacun se montrant les derniers cartables, les derniers téléphones, les derniers vélos, etc. les enfants ne sont pas victimes de la mode en tant que telle, mais de la pression sociale exercée par leurs pairs qui relayent, il est vrai, en partie la mode. Ensuite la réponse des parents dépend des jours de la semaine, de l’heure de la journée, de l'intensité de la pression des enfants et donc de leur degré de fatigue et de résistance face à ces demandes. Certains parents vont accepter parce qu'ils n'ont plus l'énergie de résister, d'autres vont refuser parce qu'ils sont reposés et qu'ils peuvent négocier avec leurs enfants.

Refuser et souvent vécu comme très culpabilisant pour les parents. Ceux-ci refusent très souvent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter les derniers produits à la mode, d'autres refusent au nom de valeurs anti consommation. Les enfants peuvent vouloir se conformer à la norme de leur groupe d'amis. Les parents souhaitent que les enfants réussissent en classe ou participent à la vie de la maison. C'est à travers ses objectifs qu'il y a la possibilité d'une négociation familiale. La réponse des parents fait donc suite à une série d'arbitrages et de négociations qui peuvent se dérouler sur plusieurs jours, voir sur plusieurs semaines avant d'arriver à un compromis acceptable par les « parties en présence », comme dans n'importe quelle organisation dans laquelle les acteurs sont des stratèges qui jouent en fonction des objectifs des autres et de leurs contraintes.

Quelle est l'évolution du rapport aux marques pour les enfants ? La forte tendance en ce sens des années 2000 est elle toujours en cours , ou peut on estimer qu'un reflux pourrait être à l'oeuvre ?

Dominique Desjeux : Je ne suis pas sûr que l'on assiste à un reflux des marques, mais que l'on assiste plutôt à une augmentation des tensions au sein des familles, au moins celle de la classe moyenne la plus touchée par les contraintes de pouvoir d'achat. Ce qui évolue c’est le contenu et la forme de la marque en fonction des étapes du cycle de vie. La matière, la forme, la marque, l'usage et la fonction du cartable va évoluer depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, au moins pour ceux qui vont, en passant par l'école primaire, le collège et le lycée. À l'école primaire, le cartable est bien souvent un doudou fait de matière douce.