Carrefour /Amazon, le combat des géants mondiaux de la distribution tous produits se prépare. Il va être sanglant.

Dans le business, les hasards de calendrier sont rares. Le jour même où Carrefour a présenté aux actionnaires le nouveau capitaine Alexandre Bompard, Amazon, le géant mondial du e-commerce a annoncé qu’il rachetait les supermarchés Whole Foods et entrait ainsi par la grande porte dans le secteur de la distribution des produits alimentaires. L’histoire ne s’arrête pas là: Bompard quitte la Fnac/Darty, qui avait Amazon comme principal concurrent sur la toile. Chez Carrefour, il va se retrouver encore une fois, face au géant américain, mais cette fois, sur le terrain des supermarchés physiques.

Autre champ de bataille.

Pour plus de 13 milliards d’euros, Amazon s’offre 462 magasins Whole Foods qui vont lui servir de laboratoires pour se former très vite à la grande distribution alimentaire, qui s’est développée dans le monde entier, avec des leaders comme l’américain Wal-Mart ou Cisco, l’allemand Metro ou le français Carrefour.

Amazon a commencé dans la vente de produits culturels, livres, DVD, CD à la fin des années 90... puis s’est élargi aux articles de la maison, aux vêtements, au mobilier, … On sait déjà qu’il se prépare à la vente de voitures en ligne, mais là, avec le rachat de Whole Foods, il s’est ouvert à un autre créneau avec la distribution de denrées alimentaires.

C’est un moment très inquiétant pour les distributeurs traditionnels, parce qu’ils pensaient être protégés grâce à leur part de marché dans le frais et l’alimentaire. Grace aussi a leurs équipements logistiques, Amazon n’a peur de rien et se lance dans la bataille.

La bourse et les marchés financiers ne s’y sont pas trompés. Casino, Carrefour, Costco, Wal-Mart ont tous perdu plus de 5% de valeur.

Pour l’instant, le e-commerce de produits alimentaires est très marginal. Aux US, il ne représente que 1% du marché américain, soit quelques 700 milliards de dollars. Ce marché n’a qu’une très faible croissance, mais la part du e-commerce se développe très vite.

De plus, Amazon a prouvé dans le passé que, quand il ouvrait de nouveaux rayons, c’était pour devenir champion mondial. Avec les magasins de Whole Foods, tous les professionnels du secteur savent qu’il peut aller très vite et faire mal à beaucoup d’entre eux. Très vite.

L’arrivée de Alexandre Bompard arrive au bon moment bien sûr. En prenant la direction du numéro deux mondial de la grande distribution, il apporte à Carrefour les clefs d’une mutation nécessaire. Tout le monde sait qu’il appartient à la nouvelle génération des quarantenaires, avec dans ses bagages toute la culture digitale, toute l’expertise de la grande distribution et toute l’expérience des mutations. Il a sauvé la Fnac, submergée par la vague du digital, en transformant l’enseigne et son modèle économique désormais fondé sur de tels changements. C’est lui encore qui à négocier le mariage avec Darty. Les deux entreprises étaient trop petites pour affronter la concurrence mondiale et leurs synergies sont évidentes. Les deux marques sont complémentaires. Les gammes de produits sont différentes, les segments de clientèle aussi.