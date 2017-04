Le "carré de l’angoisse" ou les 4 grandes inquiétudes des habitants des pays développés

Le carré de l’angoisse

Les habitants des pays développés vivent quatre inquiétudes, que l’on peut décrire comme le carré de l’angoisse. Chacune est peu ou prou nouvelle. La première est identitaire. Le sens du système économique est devenu illisible aux yeux de beaucoup. Peu importe que cela soit à tort ou à raison. Dans un monde plus risqué, ceux qui se sentent menacés ont besoin d’être rassurés sur les vertus du système dans lequel ils vivent. Ce n’est plus le cas. Le bon sens n’est pas le sens à lui tout seul, mais il est souvent un bon repère.

Comment comprendre que la quasi-totalité des vêtements que nous portons, que les produits high-tech que nous utilisons, que notre électroménager, viennent de si loin et que cela est bon pour notre économie ? Qui ne s’est pas étonné en regardant les étiquettes de Zara, Darty et la FNAC ? Qui ne se pose pas la question en entendant les voix des plates-formes téléphoniques ? Chacun sait que le lait, la mangue, le plastique, le carton et la colle qui ont contribué à la fabrication d’un yaourt ont tous parcouru des milliers de kilomètres. Sans oublier le soja qui a nourri la vache. C’est vrai, la France exporte à peu près autant de biens qu’elle en importe, ce qui est un tour de force trop méconnu. Mais un Airbus tient moins de place dans le quotidien qu’une barquette alimentaire. Les Occidentaux se sont sentis dupés.

La seconde inquiétude correspond tout autant à une réalité. C’est la stagnation des revenus. Une étude de McKinsey, cabinet réputé pour son sérieux, a fait grand bruit 17. Son titre : « Nos enfants seront-ils plus pauvres que nous ? » À la lire, le point d’interrogation est superflu. Entre l’après-guerre et récemment, à une exception près, la quasi-totalité des ménages avaient vu leurs revenus augmenter. Avant comme après impôts et aides sociales. Cette évolution de long terme se serait interrompue. Selon cette analyse, les revenus des deux tiers des ménages des vingt cinq économies les plus avancées étaient identiques ou plus faibles en 2014 à ceux des deux tiers des ménages de ces même pays en 2005. Soit au total, plus de 500 millions de personnes ! Après transferts sociaux, cette proportion serait tombée dans une fourchette comprise entre 20 et 25 % dans la plupart des pays étudiés. Bonne nouvelle, a-t-on envie de dire. Sauf que cette part était de quasi zéro dans la décennie précédente. À lire McKinsey, la France est dans une situation totalement atypique, puisque après ces transferts, seuls 10 % de ses habitants sont dans la même situation. Si les travaux beaucoup plus précis de l’Insee sont nettement moins alarmistes pour notre pays, une réalité s’impose : une partie des Français comptent sur la solidarité nationale, pas sur leur travail, pour voir progresser leur niveau de vie. Ce qui, intimement, est moins satisfaisant. Les effets de la crise de 2008, le ralentissement historique de la croissance et la montée du chômage sont bien sûr à l’origine de cette stagnation. Une première conclusion s’impose : le Brexit et l’élection américaine ont montré, en 2016, que le modèle social anglo-saxon était celui qui avait le plus de ratés dans le moteur.