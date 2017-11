Carla Bruni et Brigitte Macron : même combat et mêmes amours !

1,8% de croissance cette année, peut-être 1,9% l'an prochain : tout va mieux en France, et ailleurs - il faut le reconnaître, sauf si on gâche tout - ici.

SOS solidarité nationale Attentats du 13 novembre : le nombre "noir" des victimes qui ne se sont pas fait connaître

Me Denis Tailly-Eschenlohr est l’avocat de 40 victimes directes et indirectes des attentats du 13 novembre et suit de près l’enquête sur les attentats du Bataclan. Malgré l’énorme émotion nationale, 2 ans plus tard, les victimes se battent pour obtenir des indemnisations décentes.