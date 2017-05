Capitalisme ou socialisme, n'est pas le plus hédoniste celui qu'on croit

On entend et lit beaucoup, dans la littérature académique française, que l'hédonisme de nos sociétés serait imputable au capitalisme, à son exaltation de la consommation et du confort matériel. Les thèses d'un Jean-Claude Michéa, bréviaire de la droite française contemporaine, depuis le centre jusqu'à Marine et Marion Le Pen, n'y sont pas étrangères

Pourtant, rien n'est plus faux.

Certes, le confort matériel n'est pas étranger au capitalisme. Ni, du reste, ne l'est-il à un grand nombre de doctrines et courants de pensée. L'humain, considéré dans son universalité spatiale et temporelle, hésite rarement à bénéficier d'un surplus de confort matériel — par exemple, la technique médicale — quand on lui en offre la possibilité. Qui, parmi nous, préfèrerait confier ses dents à un médecin médiéval qu'à un dentiste de 2017 ? Qui choisira le conciliabule des médecins de Molière, plutôt qu'un médecin contemporain ?

Qui ira laver ses vêtements à la rivière ?

Que le capitalisme ait réussi à fournir à l'humanité ce supplément de confort matériel n'autorise pas pour autant à l'instituer en civilisation hédoniste. Le confort matériel est le fruit et la force du capitalisme, sa séduction. Mais il n'en est pas la valeur fondatrice. Comme valeur, le confort matériel est étranger au capitalisme.

Mais alors, comment comprendre que tant de nos contemporains interprètent toutes choses sous l'ange de valeurs matérielles ? Car le diagnostic est certain : oui, il existe un grand nombre de nos semblables dont l'horizon se limite en effet à leur "smartphone", une console de jeu, un écran plat et de fréquentes razzias dans des grandes surfaces de type Carrefour ! Oui, cela est indubitable ! Et oui, on est en droit de le déplorer !

Mais d'où vient cette réduction de l'horizon existentiel à des biens matériels ? D'où est né ce matérialisme qui envahit toutes choses, et semble vouloir et pouvoir se subordonner toute valeur divergente ?

Le socialisme est un matérialisme. Pas dans le sens marxien et pseudo-scientifique d'intérêts matériels qui seraient en quelque façon leurs propre moteur, toute idée n'en étant qu'une sorte d'émanation. Le socialisme est un matérialisme dans le sens où, dans l'intégralité de ses courants et expériences historiques, il se laisse réduire à la valeur de l'égalité matérielle. Depuis Gracchus Babeuf — "L'égalité réelle ou la mort !" — jusqu'aux velléités de confiscation des revenus et patrimoines d'un Thomas Piketty, en passant par le "libéralisme d'extrême gauche" de Keynes ou Rawls, et le socialisme communautarien de Walzer, le socialisme est le fruit exclusif de la valeur de l'égalité matérielle.

N'est-il pas significatif qu'en dépit des miracles d'ingéniosité conceptuelle de la philosophie, le socialisme part toujours de la valeur de l'égalité matérielle, pour toujours déboucher sur des mesures de type confiscation des héritages et impôt exponentiel sur les revenus ?