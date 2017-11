Capitalisme, inégalités, assistanat : comment la France s’est enfermée dans le piège des discours hémiplégiques

Alantico : Dans quelle mesure peut-on faire le constat d'une économie française prise en étau entre des situations de rentes économiques effectives, au plus haut de l'échelle sociale, et des personnes qui peuvent être considérées comme "les enfants gâtés" d'un système social très protecteur ?

Philippe Crevel : La France est un pays éminemment conservateur tout en ayant un fond révolutionnaire. Le conservatisme se traduit par une volonté de maintenir ses droits acquis, ses situations de rente, ses avantages, etc.. Le fond révolutionnaire s’exprime par un goût immodéré pour l’égalitarisme. Le succès de notre voisin, la réussite est toujours suspecte. Notre pays a été longtemps marqué par le système féodal. Les nobles qui fournissaient les cadres de l’armée et du gouvernement, étaient dispensés de travail.

Le Roi à partir de Louis XIV les préférait feignants et entretenus qu’indépendants et frondeurs. Le Roi et les nobles sont tombés avec la Révolution mais pas l’esprit. La France repose sur un système administratif centralisé, pyramidal de tendance militaire. Louis XIV, Napoléon, de Gaulle ont organisé ainsi le pays. Il en résulte faible goût pour la concurrence. Les positions de rente sont nombreuses, professions réglementées, grandes entreprises nationales, etc. Les partenaires sociaux se sont construits à travers des relations de force avec l’Etat. La suppression des corps intermédiaires avec les décrets Allard / Le Chapelier en 1791 a conduit les partenaires sociaux à se construire une légitimité dans le cadre d’un rapport de force permanent avec les pouvoirs publics. Pour obtenir la paix et le cas échéant des voix pour les prochaines élections, ces derniers ont participé à la création d’un Etat providence protéiforme et très protecteur. L’économie française supporte un système administré important et doit financer un niveau élevé de dépenses sociales, plus du tiers du PIB.

Erwann Le Noan : La question est importante, car s’il y a des rentiers, en haut et en bas (voire au milieu !) de l’échelle sociale en France, c’est que cela vient de notre « modèle social » lui-même. S’en prendre à un bout ou l’autre de la société, c’est rater le sujet : notre économie et notre système social sont, dans leur ensemble, un système de rentes.

La société française est l’une des plus égalitaires des pays développés : les mécanismes de redistribution et les rigidités de l’économie font que les plus défavorisés sont, en France, moins éloignés des plus riches que dans les autres pays. En France, on a préféré que les citoyens restent contenus entre des bornes proches, plutôt que certains montent trop haut. Ce choix s’est fait au détriment de la croissance et de la mobilité sociale : certes, nous avons moins d’inégalités, mais nous avons en contrepartie une stabilité très forte de la structure sociale. En somme, les riches restent riches et les pauvres restent pauvres : les parcours de mobilité sociale ascendante ou descendante sont difficiles.