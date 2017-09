Le capitalisme financier a vécu l'équivalent de sa chute du mur de Berlin avec la crise de 2008 et personne ne s'en est encore vraiment rendu compte

Atlantico : En quoi la crise de 2008 peut-elle être perçue comme un choc comparable, pour les relations internationales, à la chute du mur de Berlin ? Comment expliquer qu'un tel choc n'ait, pour le moment, pas enfanté d'un renouveau du modèle de développement, de la part des dirigeants du "courant dominant" ?

Rémi Bourgeot : Dani Rodrik, que vous mentionnez, est non seulement un des meilleurs économistes de la scène mondiale, mais aussi un des plus cohérents. Il analyse la tension entre développement économique et mondialisation productive depuis ses premières recherches, en ayant recours à un schéma clair et surtout réaliste, centré sur le fonctionnement de long terme du capitalisme. La crise de 2008 est advenue au terme d’une longue dérive qu’un certain nombre d’observateurs avaient souligné vingt ans plus tôt. Il faut également relire le regretté Paul Bairoch, disparu à la fin des années 1990 mais dont les textes sur la mondialisation, dans une perspective d’histoire longue du capitalisme, pourraient avoir été écrits hier.

La comptine de la mondialisation heureuse portée par le courant Clinton-Blair à la même époque a relevé d’une fuite en avant alors que tous les éléments du déraillement du système économique global étaient déjà en place : creusement continu des déséquilibres commerciaux et financiers compensé entre deux crashes par la mobilité des capitaux et l’innovation financière, bureaucratisation des grandes économies sous couvert de bond en avant post-industriel, etc.

Le choc de 2008 a détruit ces illusions en profondeur aussi bien pour les populations que pour de nombreux analystes lucides. Le monde intellectuel anglophone en particulier a, sans le clamer haut et fort, commencé à revoir sa vision des marchés et des équilibres mondiaux. Cette prise de conscience, bien que profonde sur la plan intellectuel, bute néanmoins contre un appareil politique et académique assez inerte.

La question de la réindustrialisation et de la relocalisation productive est néanmoins de plus en plus centrale dans les débats. En Europe, les débats ont tendance à être étouffés par le ressassement permanent des questions institutionnelles européennes. Aux Etats-Unis, on entend encore souvent les professions de foi très audibles des économistes nostalgiques du thème de la mondialisation heureuse, mais cela ne signifie pas que ceux-ci soient encore pris au sérieux, contrairement justement à quelqu’un comme Dani Rodrik à Harvard. Le clivage politique phénoménal qui caractérise la présidence Trump ne doit pas cacher une remise en cause beaucoup plus générale du cadre économique, que l’on retrouve non seulement dans une frange croissante du Parti démocrate mais aussi jusqu'à Wall Street et dans la Silicon Valley.

Nicolas Goetzmann : L’idée développée par Rodrik est simple ; les dirigeants politiques classiques (le courant dominant) n’ont toujours par pris en compte la mesure du choc consécutif à 2008, et ont été incapables d’apporter des réponses permettant d’en effacer les effets. Pourtant, par sa nature et sa durée, la crise de 2008 peut être comparée à celle de 1929. C’est-à-dire un énorme choc négatif de la demande. Il est d'ailleurs probable que le jugement qui sera porté dans le futur, sur ce qui a été fait depuis 10 ans, sera plus sévère que pour la crise de 1929, puisque les réactions ont été faibles et tardives de la part des autorités. Et pourtant, à l’inverse de 1929, il y avait un précédent, il n'y avait donc aucune excuse à ne pas agir de façon adéquate.

Le précédent de 1929 est intéressant car il permet de segmenter les séquences. Le libéralisme, dans sa version des XVIIIe et XIXe siècles, s'est véritablement échoué sur 1929, pour muter en une nouvelle forme, un capitalisme "intégré", qui laissait une plus grand rôle à l'État, en se reposant sur les notions de plein emploi et de modèle social. Puis, ce capitalisme intégré a laissé place à un renouveau « libéral », d’où l'appellation de "néolibéralisme", à la charnière des années 70 et 80, lors de la crise dite de "grande inflation". Et c'est cette forme de "néolibéralisme" qui s'est effondrée en 2008 et qui appelait, elle aussi, une mutation, une refondation, qui, il est vrai, n'a pas eu lieu.

Le capitalisme se transforme au fil des crises, et sa version du XXIe siècle tarde à apparaître. C’est cette inaction qui ouvre la voie à toutes les contestations et à la montée des populismes.

Le débat académique existe mais il n’y a pas de réelle transformation en cours. Tout reste à faire.

Évidemment, ce qui est préoccupant, c'est le niveau de conformisme des élites politiques qui ne semblent pas avoir pris en compte l'ampleur du choc, tout en observant la poussée populiste les bras ballants. Ce déni s'observe très simplement en constatant que les propositions faites, en termes de réformes, correspondent bien plus aux défis rencontrés avant crise, qu'après la crise. Rien ne s’est passé.

Quelles sont les symptômes encore perceptibles de la crise de 2008 ? Quelles sont les failles principales des modèles qui ont conduit précisément à cette crise ?

Rémi Bourgeot : Aussi spectaculaire qu’ait été le crash de 2008, le système économique mondial n’a pas sensiblement changé depuis. Naturellement, nombreuses sont les traces de la crise : l’inflation basse, la compression salariale, la stagnation de la productivité, les prix des matières premières, le recul du commerce mondial, le chômage encore élevé dans certains pays avec le déclassement d’une génération, etc. En termes de symptôme précisément, la conjoncture mondiale est toujours adossée à une succession de bulles de crédit. Celles d’avant 2008 étaient également soutenues par la politique monétaire, mais de façon plus implicite. Alan Greenspan, même dans les périodes d’euphorie et de croissance insouciante, restait préoccupé par le spectre de la déflation, dans le contexte de la pression exercée par l’abaissement des coûts mondiaux. Depuis la crise, nous sommes entrés dans une nouvelle ère de dépendance à l’action des banques centrales, avec taux nuls voire négatifs et programmes d’achats massifs, certes nécessaires en période d’atonie mais qui décuplent la logique d’une croissance portée à bout de bras par la stimulation monétaire.