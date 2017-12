"Cap au pire" : Beckett, pour le pire ou presque, malgré Denis Lavant

Lisant, écoutez cette voix dénudée, ce chant très pur, comptine tout autant qu’épopée, ce chant qui est l’un des plus bouleversants « encore » de la littérature. »

POINTS FORTS

1) Le grand point fort de cette représentation, c’est le jeu de l’acteur, Denis Lavant, qui accomplit une performance incroyable: tenir la salle avec un texte heurté, difficile, au sens obscur, dans un courageux monologue. Il le fait sur un rythme lent coupé par quelques silences oppressants.

2) La mise en scène peut être placée dans les points forts ou faibles: le faible éclairage avec juste une plaque un peu lumineuse au sol, supposée représenter un puits qui va aspirer le personnage, le costume noir sur un décor noir, accentuent l’atmosphère angoissée du texte et soulignent le côté noir du personnage.

POINTS FAIBLES

1) Le point fort n°2 peut être aussi considéré comme un point faible.

2) Le texte n’est pas une pièce de théâtre, et le fait de le jouer me parait un choix difficile et contestable. C’est intermédiaire entre la lecture et la récitation.

3) L’immobilité presque totale de l’acteur s’explique, mais elle apporte une monotonie lourde et pénible. Et quand il bouge un peu, c’est à la manière d’un automate. c’est ainsi qu’il se présente au moment des applaudissements.

4) Ce texte, ésotérique à la lecture, ne s’éclaire guère au théâtre.

EN DEUX MOTS

C’est un message de désespoir, même si quelques rires grinçants apparaissent parfois. L’honnêteté m’oblige à dire que la salle était pleine, et que Denis Lavant a été beaucoup applaudi, pour sa performance, je suppose.

UN EXTRAIT

« Assez. Soudain assez. Soudain tout loin. Nul mouvement et soudain tout loin. Tout moindre. Trois épingles. Un trou d’épingle. Dans l’obscurissime pénombre. A des vastitudes de distances. Aux limites du vide illimité. D’où pas plus loin. Mieux plus mal pas plus loin. Plus mèche moins. Plus mèche pire. Plus mèche néant. Plus mèche encore.

Soit dit plus mèche encore. » (c’est la fin de la pièce)

L'AUTEUR

Samuel Beckett est né en 1906 en Irlande, a fait ses études de philosophie et de langues romanes à Trinity College et fut lecteur à l’ENS Ulm en 1928. En 1939, il vient en France et s’engage dans la Résistance. Il écrit en anglais et en français. Ses pièces les plus célèbres sont « En attendant Godot », en 1948; et "Oh!les Beaux Jours", en 1961. « Cap au pire" est l’un de ses derniers textes, écrit en 1982. La mort y transparaît. il meurt en 1989.