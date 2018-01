"Cantate pour Lou von Salomé" : c'est agréable, les grands interprètes...

THEATRE

« Cantate pour Lou von Salomé»

de Bérangère Dautun

Avec Bérangère Dautun, Sylvia Roux

Mise en scène : Anne Bouvier, assistée de Pierre Hélie

INFORMATIONS

Studio Hébertot

- les jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 janvier à 21 heures

- dimanche 28 janvier à 17 heures

Du 28 janvier au 26 mars :

- le dimanche à 15 heures

- le lundi à 20 heures

Réservations : 01 42 93 13 04

78 bis Boulevard des Batignoles

75017 Paris

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Cette cantate, concert à deux voix, évoque les moments clés de la vie de Lou von Salomé, personnage hors du commun, à travers l'évocation de ceux qui ont compté pour elle (Nietzsche, Frida Von Bulow et Rainer Maria Rilke), les courriers échangés et surtout sa magnifique rencontre avec Freud alors qu'elle était la première femme psychanaliste.

POINTS FORTS

- l'interprétation somptueuse de deux virtuoses en la matière : Berangère Dautun et Sylvia Roux qui illuminent ce très beau texte de B. Dautun avec un charisme incroyable

- la diction des interprètes. Ah, l'influence de la Comédie-Française ...

- la rareté de ce format et de la mise en scène ou chaque objet sur le plateau est un clin d'oeil à un personnage (son père) ou à un événement

- l'endroit : ces petits théâtres intimistes qui nous permettent d'observer les personnages de près et de communier directement avec eux, tout ce que j'aime !

POINTS FAIBLES

Non, non, pas ici, rien à redire !

EN DEUX MOTS

Ce petit bijou est un cadeau de poésie, d'élégance et d'écriture, tout en finesse. Avec des interprètes de talent, à la fois singulières et complémentaires. Un moment magique...

L'AUTEUR :

Bérengère Dautun (née en 1938 à Rabat) a été formée par la danse (d'où sa légèreté et sa grâce); le cours Simon la préparera au Conservatoire, dont elle sortira avec un premier prix de comédie classique.

Elle intègre la Comédie-Française en 1964 ; elle en sera pensionnaire 4 ans, puis sociétaire 26 ans, jusqu'en 1998.

Après une série de rôles cornéliens dans lesquels sa voix grave fait merveille, elle se diversifie auprès des grands auteurs classiques (Racine, Molière, Feydeau...). Puis, elle se tourne vers le répertoire moderne où elle interprète de multiples écrivains, dont Anouilh, Brecht, Strinberg, Garcia Lorca entre autres.

Enfin, à la télévision, elle à incarné joliment Eugénie Grandet.

Berengère Dautun continue à se produire sur diverses scènes théâtrales.