Canicule : les maisons aussi en souffrent, voilà ce qu’il faut savoir

Décryptage

"En voiture, Simone !" Quand l’automobile va, tout va Après plusieurs années de vieillissement du parc, un processus de modernisation semble engagé à travers l'Hexagone. Les groupes français tirent profit de la croissance du marché.

Révolution Les robots feront-ils un jour le ménage dans nos maisons ? Landroïd et Rethink robot helper sont deux robots capables de plier le linge mais il leur faut respectivement 4min et 15min. A l'heure des avancées robotiques, et de l'intelligence artificielle, comment expliquer que les robots prennent tant de temps à réaliser une tache qui nous, nous paraît si simple ?

La tête dans les nuages Mars, superstar du ciel d’août : ce que les astrophysiciens savent désormais sur la planète rouge La planète mars se retrouve fréquemment au cœur de l’actualité. Le 31 juillet, la planète rouge se trouvait à la plus courte distance de la terre depuis 20 ans. Où en sont les divers projets d’expédition ou de colonisation de cet astre ?

L'amitié Se faire des amis, mode d’emploi (si, si, ça existe) Plusieurs équipes de scientifiques se sont penchées sur notre habilités à nouer des relations sociales. Si l’on en croit la science, on devrait lâcher nos écrans et accorder plus de temps aux échanges du quotidien.

Long chemin vers la paix Afghanistan : ce à quoi tentent d’aboutir les négociations secrètes entre les Talibans et les États-Unis Une ligne de dialogue directe a été ouverte entre les Etats-Unis et les Talibans. l'armée américaine va-t-elle enfin quitter le territoire afghan ? Et quelles sont les chances d'un apaisement des tensions entre les Américains, le pouvoir central d'Ashraf Ghani face aux talibans ?

Porte-monnaie Hausse des taxes sur le carburant : l’étrange mais bien réel aveuglement social du gouvernement Gérald Darmanin a profité ce vendredi d’une interview à l’antenne de RTL pour vanter une nouvelle fois les mérites de la taxe sur les carburants. Une taxe qui se fait plus lourdement sentir sur les ménages les moins aisés.

Disraeli Scanner La pratique des institutions telle que de Gaulle l’imaginait est très éloignée de celle de ses successeurs Lettre de Londres mise en forme par Edouard Husson. Nous recevons régulièrement des textes rédigés par un certain Benjamin Disraeli, homonyme du grand homme politique britannique du XIXe siècle.