Candidats, projets, inégalités de traitement : ce que la campagne présidentielle inspire vraiment aux Français

Invités à juger la campagne, les Français répondent par une incroyable sévérité : campagne "ratée" (82%), "décevante" (86%), qui "ne permet pas de débattre des solutions aux problèmes rencontrés par la France" (78%), ni même "aux candidats de savoir ce qu’attendent les Français" (79%) et pas plus d’aborder "les problèmes qui les préoccupent personnellement" (80%). N’en jetez plus ! Rarement une élection présidentielle aura été aussi importante, dans un monde en plein bouleversement, dans une Europe inquiète face à une Amérique, une Russie et une Turquie menaçantes, et nos guerres, contre le terrorisme islamiste, contre le chômage record, contre la disparition de notre agriculture… Jamais une campagne électorale n’a été aussi cruciale et jamais elle n’a été aussi sévèrement jugée par les électeurs.