Les candidats de gauche n’ont pas compris que les entreprises françaises n’avaient plus qu’à s’expatrier et fuir la fiscalité française. Démonstration.

La campagne de la primaire à gauche est décourageante. La plupart des projets sont irréalisables et ruineux. Alors, bien sûr, aucun candidat n'a osé dire que c’est la finance qui paiera, que les riches paieront. Mais quelles autres solutions un gouvernement de gauche emporté dans son élan par les idées de Benoît Hamon ou d’Arnaud Montebourg, ou même de Vincent Peillon ou de Manuel Valls, aurait-il dans ses cartons pour préserver les équilibres financiers et rester dans la course aux emplois ?

Ce qui est décourageant dans ces débats politiques, c’est que les candidats passent à côté des défis qui s’imposent et finalement de la réalité.

Si on liste ce qui s’est dit ou promis pendant cette campagne à gauche, on retiendra des projets certes intéressants (quand on est en fac), mais complètement utopiques.

-le revenu universel, oui ! Mais impossible à financer. La sécurité sociale qui était un projet ambitieux avait au moins le mérite de protéger le travail puisque c’était sa source de recettes.

-la taxe sur les robots, initiative stupide puisque les robots sont déjà taxés comme tout le matériel de production. Autant alourdir encore l’impôt sur les entreprises. C’est aussi oublier que ceux qui conçoivent et fabriquent les robots sont aussi nombreux que ceux qui ont été remplacés par les robots.

-les mesures protectionnistes, bien sûr, elles conduisent à s’asphyxier

-les relances de la demande, pas financées, finissent toujours par ne relancer l'emploi qu’a Shanghai, surtout dans un pays au déficit extérieur chronique.

-les emplois publics, encore et toujours

- les référendums citoyens, pas de moyens plus rapides pour tomber sous l’emprise des lobbies et tout bloquer, avec la bonne conscience d'avoir fait une expérience de démocratie. La belle affaire.

-Accroître les déficits, oui c’est évidemment accroître les endettements et se retrouver un jour bloquer dans son financement, etc.etc.

La liste des projets concrets qui ne sont, ni cohérents, ni financés est très longue. Le problème dans cette campagne à gauche, c’est qu‘aucun des candidats n’ose s’attaquer aux vrais problèmes. Manuel Valls s’y essaie, il a l’ADN pour ca, l’expertise, mais il n ‘ose pas assumer. Par conséquent, les vrais problèmes sont tabous dans les discours.

1e tabou, premier défi, la fiscalité des entreprises. La machine économique ne fonctionne pas parce que la fiscalité qui pèse sur les mécanismes de production est trop lourde. C’est une réalité que la gauche ne reconnaitra jamais. Et pourtant.

-La France est championne fiscale pour l’impôt sur les salaires. Donc les salaires sont minorés et progressivement élimines des activités modernes.

-La France est championne (du monde) des cotisations de sécurité sociale.

-La France est championne du monde pour les bénéfices des sociétés (30% contre une moyenne de 10%).

-La France est le pays champion du monde pour la fiscalité sur le capital donc sur l’investissement (hormis l’investissement recherche)