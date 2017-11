Canal de Panama, emprunts russes, Ponzi et autres Marthe Hanau : comment l’épargne publique a été pillée au début du capitalisme

Le XIXe siècle n’a pas manqué pas de scandales financiers, mais c’est à partir de l’affaire du canal de Panama que l’on entre de plain- pied dans les grandes affaires de l’ère capitaliste.

La toute jeune IIIe République a été confrontée au scandale de la concession du canal confiée à la France sous la direction de Ferdinand de Lesseps qui fait appel à l’épargne publique. Le publi- rédactionnel financier s’invite dans la presse. On vante les mérites du projet et les perspectives de rendement en pleines pages dans les journaux. Mais En 1889, malgré l’aspiration massive des économies de nombreux épargnants pour renflouer les caisses de la compagnie, c’est la faillite et la liquidation.

Le ministre des Travaux publics de l’époque, Charles Baïhaut, sera condamné à cinq ans de prison pour corruption, peine rapidement amnistiée, toutefois.

À la même époque, les épargnants français sont toujours autant sollicités pour souscrire des emprunts russes. L’affaire avait commencé en 1870. La défaite contre l’Allemagne et la volonté de récupérer l’Alsace- Lorraine a incité les gouvernements français successifs à se rapprocher de la Russie en encourageant les épargnants français à soutenir le financement du tsar pour combattre les Empires centraux, la Triplice. On a donc entendu, jusqu’à la Première Guerre mondiale, que prêter à la Russie, c’était un peu prêter à la France. Pendant plus d’un quart de siècle, les épargnants français ont été encouragés à financer le développement de la Russie. Près d’un tiers de l’épargne française est allé vers des emprunts russes, ce qui correspond à environ 3,5 % du PNB de la France de l’époque.

Les ménages français vont apprendre à leurs dépens ce que signifie un oukase. Les révolutionnaires de 1917 n’ont cure du droit de créance de ceux qu’ils considèrent comme des rentiers. Le 29 décembre 1917, un simple décret des bolcheviks répudie unilatéralement l’intégralité des dettes de l’empire. Malgré la répudiation, les cours boursiers des emprunts russes demeurèrent relativement élevés pendant trois années. Les investisseurs espéraient une reprise partielle de la dette par l’État français qui l’avait déjà fait pour la dette mexicaine, car il avait considéré être responsable de son placement auprès du public. Il n’en ira pas de même pour la dette russe qui avait été placée sous la bienveillance de la France, mais grâce à une propagande financière organisée par l’emprunteur lui-même.

Après la répudiation de cette dette colossale, des enquêtes ont révélé que le gouvernement tsariste avait mis en place une véritable organisation de corruption de la presse française, avec des intermédiaires rémunérés, des comptes en banque secrets et des représentants quasi officiels sur le sol français. Parmi eux, Arthur Raffalovitch, représentant du ministère des Finances russe à Paris. L’enquête établira qu’il avait distribué beaucoup d’argent, entre 1900 et 1914, à de nombreux titres de la presse parisienne, de manière à assurer le succès du placement des emprunts russes dans le grand public. On découvrira que dans une lettre adressée le 2 novembre 1904 au ministre des Finances russe, il rendait compte : « J’ai l’honneur de remettre à Votre Excellence les chèques payés par l’agent Lenoir pour le concours donné par la presse française durant le mois de septembre. J’y joins une sorte de clef, c’est-à- dire le numéro du chèque en face du journal qui a touché. »