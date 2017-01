Campagne présidentielle, faux policiers et quartiers mis à sac : et pendant ce temps là, l’insécurité au quotidien poursuivait son petit bonhomme de chemin

Atlantico : Dans une récente étude de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, La violence en France affiche une hausse de 4%. Ce chiffre vous parait-il représentatif de la situation ?

Laurent Obertone : Il est toujours délicat de commenter un chiffre global, mais certains indicateurs sont en effet inquiétants. Ce qui l'est par-dessus tout, c'est l'indifférence des médias et des pouvoirs publics. Par exemple, selon l'Observatoire, nous avons dépassé la barre des 430 viols commis chaque jour en France. Un tel chiffre ne provoque pourtant aucune réaction, ni des associations féministes, ni de nos grands médias, si prompts à s'indigner des viols commis en Inde… J'ai écrit "La France Orange Mécanique" voici quatre ans.

La situation n'a cessé d'empirer, et l'indifférence de demeurer.

Xavier Raufer : "La violence" est une abstraction creuse. En réalité la France - précisément, certaines zones urbaines et périurbaines de la métropole - est dans une spirale anarchisante. Notre pays glisse dans la violence au quotidien, d'abord et surtout alimentée par des bandes criminelles juvéniles à la périphérie des métropoles, et par l'extravagant pillage de certains clans nomades ; tous déchainés par l'impunité dont ils jouissent dans les faits. Voici l'héritage de Mme Taubira et de l'ectoplasme-ministre qui lui a succédé, homme invisible et semblant perdu. Bien entendu, nos bases documentaires disposent d'un luxe de faits et de données prouvant tout cela.

Ensuite : 4% de hausse ? Cela signifierait que "la violence" est également répartie en métropole, ce qui bien sûrest faux. La campagne profondeest encore un peu épargnée, alors que l'hyper-violence installée début 2015 ravage d'abord les couronnes périurbaines - voirele centre des villes. Or c'est là où l'appareil de sécurité de l'Etat défaille. Les centres-villes ont des policiers, la campagne profonde a encore des gendarmes ; entre les deux, la sécurité publiquevacille dans la couronne périurbaine : effectifs dégarnis, manque de coordinations efficaces, etc. - problème constant depuis un demi-siècle. Or cette "France abandonnée", qui à présent subit la vague criminelle, forme presque la moitié de la population métropolitaine, soit quelque 30 millions d'habitants.

Comment expliquer cette augmentation de la violence quotidienne ?

Laurent Obertone : Les facteurs principaux de cette violence sont ignorés. L'effondrement du capital social, le laxisme judiciaire, le refus (politique et idéologique) de faire appliquer la loi, le refus de prendre en compte la criminalité des individus issus de l'immigration, antiracisme oblige… Le sentiment d'impunité fait des dégâts. Il faut aussi compter avec une densification des trafics, une concurrence de plus en plus rude entre des bandes rivales de plus en plus nombreuses…

Xavier Raufer : Je le répète depuis le début 2015 - et ce diagnostic n'a jamais été démenti. M. Cazeneuve&co., plus les médias à leurs bottes, se bornent ànier le réel et ajoutent chaque jour une nouvelle couche de maquillage sur le cadavre de la sécurité en France, qui se décompose visiblement. Ne prenons ici qu'un exemple : le 8 octobre passé, dans la cité hors-contrôle de la Grande Borne (Grigny - Viry-Châtillon) une meute criminelle a délibérément voulu griller vifs des policiers dans leur voiture (deux blessés graves). Cent jours après, nul n'a été arrêté-du moins jusqu'à ce matin. Dans la France de M. Cazeneuve, on peut tenter de tuer des policiers et, à ce jour, s'en tirer sans une égratignure. Telle est l'indéniable réalité.

Plus largement, voici ce qui s'est passé depuis Charlie Hebdo et l'Hyper-Casher : l'appareil français de sécurité a subi un choc si violent, qu'il est faussé, cassé de l'intérieur, comme certaines voitures après un accident : l'extérieur paraît indemne mais sous le capot, tout est déréglé, rien de fonctionne normalement.