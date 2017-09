"Le camp des Saints" : Jean Raspail, 43 ans après, l'épreuve du temps

LIVRE

Le camp des Saints

de Jean Raspail

Ed. Robert Laffont

392 pages

RECOMMANDATION

BON

THEME

Culture-Tops, ne pouvait ignorer la polémique installée autour du livre de Jean Raspail, Le camp des Saints. Edité en 1974, celui-ci est, en 2016, mis en avant par Steve Bannon, sulfureux conseiller privé de Donald Trump, à la maison Blanche. Il est aussi recommandé par Marine Le Pen menant campagne contre la « submersion migratoire ».

Cette actualité politique n’aurait pas suffi à retenir l’attention de Culture-Tops si cette fiction allégorique n’était d’une étonnante actualité, alors que des centaines de milliers de migrants du sud traversent la Méditerranée où y périssent.

Lors de sa sortie, orchestrée par Robert Laffont, en 1974, Le camp des Saints est brulé sur l’autel d’un humanisme exacerbé.

Mais, best-seller en 1975, aux Etats-Unis, la traduction de ce récit allégorique, The camp of the Saints, est devenu un classique.

Ceci étant rappelé, venons-en au thème:

Un million de déshérités du Gange, suivant un nain borgne monté sur les épaules d’un géant, embarque sur une centaine de navires à bout de souffle qui, formant armada, naviguent vers l’ouest. Cela est d’abord perçu comme un événement mineur par les occidentaux. Aveuglés par leur bonne conscience collective, ils s’efforcent d’organiser l’accueil de ces migrants (extrait 1), ce qui échoue lamentablement. Nonobstant la clairvoyance de quelques-uns (extrait 2), il faudra l’imminence de l’échouage et du débarquement sur les côtes varoise d’un million d’affamés, pour que le réalisme l’emporte sur l’angélisme. Dés lors, paniques et violences préludent à l’effondrement du régime et de la démocratie.

POINTS FORTS

- L’actualité de cette fiction allégorique, écrite aux lendemains de mai 68, dans un pays qui n’a pas encore connu « La Crise ».

- L’annonce de la mondialisation (extrait 3) et de ses périls (extrait 4)

- La mise en exergue des faiblesses de la démocratie (extraits 5)

- Une question fondamentale au regard des droits de l’homme (extrait 6)

- L’interrogation sur l’apparent désenchantement de la jeunesse (extrait 7)

POINTS FAIBLES

Ce plaidoyer contre le politiquement correcte, qui annihile la conscience politique, a été classé comme ouvrage réactionnaire par les tenants de la pensée unique. Aussi, Jean Raspail, dans Big Other, préface de l’édition de 2011, présente cette fiction comme « révulsif au regard des belles consciences », avertissement nécessaire à une meilleure acceptation d’un livre prémonitoire. Pour autant, l’écrivain n’a jamais caché ses choix politiques. Faut-il le traiter de « raciste » pour avoir souligné, en 2011, lors de la réédition du Camp des Saints, « l’incompatibilité des races lorsqu’elles se partagent un même espace ambiant » ? Qu’en serait-il de cette condamnation des « biens pensants », si l’écrivain avait évoqué la difficile compatibilité, dans un même milieu ambiant, de cultures fortement différenciées ?