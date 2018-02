Camille Lellouche : Un show époustouflant

- Une entrée digne d'un combat de boxe, la musique à fond et un public en feu... rien de mieux pour débuter la soirée et mettre la salle dans sa poche.

- Quel enthousiasme et quelle voix ! Camille Lellouche transmet une énergie géniale au public mais aussi des émotions, grâce à sa magnifique voix.

- C'est drôle, et émouvant par moments. Camille Lellouche aime son public, qui le lui rend bien.

- La variété de styles au sein même du spectacle entre chant, danse, stand up et one woman show.

- Le rythme est effréné; on ne s'ennuie pas une seconde.

POINTS FAIBLES

Aucun ! Je me suis rarement senti aussi à l'aise devant la performance d'un(e) artiste... J'avais l'impression d'écouter une amie me raconter sa vie pleine d'humour et d'énergie.

EN DEUX MOTS

Un show époustouflant entre stand-up, musique et one man show !

UN EXTRAIT

"J'suis en année sabbatique, ça fait 4 ans..."

L’AUTEUR

Révélée au cinéma dans "Grand Central", film de Rebecca Zlotowski avec Tahar Rahim et Léa Seydoux, Camille Lellouche est surtout connue pour sa participation à la saison 4 de The Voice sur TF1 et pour ses vidéos humoristiques diffusées sur internet.

Restant présente au cinéma et à la télévision (TPMP sur C8, puis dans Quotidien sur TMC depuis septembre 2017), elle s'est essentiellement consacrée, depuis 2016, à sa carrière d'humoriste et à l'écriture de son premier One Woman Show, "Camille en vrai", qu'elle présente dans toute la France et, donc, depuis la rentrée 2017, au Théâtre de la Gaité Montparnasse.