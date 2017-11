Caisse des dépôts : Eric Lombard, nouveau DG pour passer de l’anachronisme à la modernité. Il va y avoir du changement...

Si la Caisse des dépôts est le bras financier de l’Etat, le nouveau Directeur général sera chargé soit de le couper, soit de le connecter sur la modernité en marche.

Quoi faire d’une institution qui reste une des plus puissantes du systèmefrançais, mais qui est aussi une des plus anachronique qui soit par rapport aux enjeux de l’évolution actuelle ?

La Caisse des dépôts a été un outil formidablement efficace pour garantir la stabilité et leprogrès de l’économie française, mais elle est aujourd’hui un monument de conservatisme et d’ambiguïté quant à son utilité dans un monde du digital, dominé par la logique de l’économie de marché à l’échelle mondiale.

Depuis deux centsans, la Caisse des dépôts a survécu à tous les régimes, tous les gouvernements, toutes les guerres et toutes les crises. Mieux, elle a permis au pays de traverser toutes ces tempêtes politiques et financières. Elle a d’ailleurs été créée pour cela.

La Caisse des dépôts n’a jamais été ni de droite, ni de gauche pour reprendre une formule à la mode. Sauf qu’il va lui falloir prouver qu‘elle peut encore être efficace. Et ça, ça n‘est pas gagné.

Éric Lombard n’est surement pas allergique à la formule Macron. Contrairement à la plupart de ses prestigieuxprédécesseurs, il tranche singulièrement avec tous les énarques et les hauts fonctionnaires qui ont incarné cette fonction. Éric Lombard a certes fait du cabinet ministériel mais c’était quand Michel Sapin était à la justice en 1991... Venant d’HEC, on le regardait bizarrement à Bercy. Du coup, il a passé plus de temps dans l‘entreprise privée et dans la grande banque que dans la haute administration. Dans les temps actuels, c’est peut-être son atout. Il connait un peu les arcanes du pouvoir, il connaît surtout mieux les tables de risques financiers et les business plans.

Certains y verront une nomination politique dans la mesure où le choix d’Eric Lombard ne va pas déplaire à la gauche sociale-démocrate. Il est resté proche de Michel Sapin, il est un des membres fondateurs des Gracques avec Jean-Pierre Jouyet qui fut lui-même Directeur général de la Caisse des dépôts, Secrétaire général de l’Elysée sous François Hollande et supporter de E. Macron. Il est aujourd’hui ambassadeur de France à Londres.

En réalité, Eric Lombard est surtout Macron-compatible dans la mesure où il a la culture du résultat. Et son domaine d’expertise, c’est la finance, le management avec pour objectif, délivrer de la performance. C’est donc bien le profil qu’il fallait pour engager la transformation de cette grande maison.

La Caisse des dépôts est née en 1800. Napoléon 1er a d’abord l’idée de créer une caisse d’amortissement de la dette de l’Etat. L’Etat napoléonien a besoin d’argent, pour financer ses campagnes militaires entre autre et l’impôt ne suffit pas. Il doit emprunter. La CDC va servir à garantir le paiement des obligations d’Etat et dans un deuxième temps, à participer au capital de la Banque de France dont la mission est de créer de la monnaie.