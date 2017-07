Le cafouillage fiscal va entraîner un bras de fer sur le budget. Objectif : récupérer à tout prix 20 milliards d’euros sur les dépenses publiques

Emmanuel Macron a donc remis sur la table les promesses fiscales qui avait été retardées, et même pour certaines, annulées pour cause d’équilibre budgétaire sur lequel il s’était également engagé auprès de nos partenaires européens.

Comme souvent dans le passé, le candidat élu, et ses services, se sont retrouvés confrontés à la réalité financière et plutôt que d’opérer douloureusement à des annotations de dépenses publiques pour ajuster les comptes, Edouard Philippe, le Premier ministre, a plus ou moins habilement tenté de repousser à plus tard la plupart des baisses d’impôts .

Naïf ou cynique, il ne pensait tout de même pas que personne allait s’en apercevoir !

La ficelle était trop grosse. Les députes de la majorité En Marche, qui avaient été élus avec le label Macron, ont fait remonter le mécontentement de leur entourage quand ils ont appris par exemple que la suppression de la taxe d’habitation serait repoussée aux calendes grecques. Quant aux chefs d’entreprise, ils ont très vite alerté l’Elysée et l’administration pour signaler que l’équation compétitivité ne tiendrait pas la route si on laissait l’ISF en l’état ou si on ne créait pas le taux unique de 30% sur les revenus du capital.

En fait, quand Edouard Philippe a terminé son long discours de politique générale, on retenait finalement que tout allait bien. On remettait à plus tard les promesses de baisse fiscale, mais on s’accrochait à celles qui organisaient l’augmentation de la CSG dès cette année.

Ça ne passait pas. Ça ne pouvait pas passer et le président de la République a bien compris qu’il devait très vite faire machine arrière et renverser la vapeur, sauf à tomber dans le piège où s’était perdu son prédécesseur ; celui des promesses non tenues…

Il a donc rétropédalé ! Sauf que l'effet du rétropédalage pose une série de questions sur l'équilibre budgétaire à tenir.

Parce qu‘après avoir pleuré sur l’état lamentable des finances publiques avec l’expertise de la Cour des comptes pour bien faire passer la pilule qui permettait de colmater les brèches, il se retrouve coincé. Il a dénoncé les déficits mais n'a plus les moyens de le combler. Il va donc falloir faire de la gymnastique budgétaire. Et trouver des réponses aux trois questions qui se posent.

Le premier porte sur la nécessité de ramener l’équilibre budgétaire en deçà des 3% et le maintenir. Emmanuel Macron s’est juré de sortir de la zone dans laquelle le pays est sous surveillance par la Commission. Cette situation n'est pas durable, car elle entame le crédit du pays et de sa gouvernance. Comment assurer un leadership en Europe, si on n’est pas scrupuleusement en règle ? Comment donner des leçons aux autres si on n’est pas soi-même irréprochable ? Comment préserver sa liberté et son indépendance si on est en permanence à la merci des banques? Pas question de demander un nouveau délai à la Commission. Faute de retarder les baisses d‘impôts, il faudra trouver d’autres solutions.