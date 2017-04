Cachez-moi ce conservatisme que je ne saurais voir : la guerre des droites qui sape les fondements de la campagne Fillon

Atlantico : Au meeting de François Fillon à Versailles, deux courants se sont révélés dans les discours et chez les électeurs. Entre une ligne libérale et une autre qui n'hésite plus à assumer un discours plus conservateur. Dans quelle mesure la campagne du candidat républicain peut pâtir de cette guerre idéologique entre deux générations de droite?

Paul-François Paoli : Il se trouve que j'étais à ce meeting en témoin et en spectateur. Et en effet le « double langage » des différentes personnalités et intervenants du meeting était flagrant. Ce qu'on peut voir c'est que d'un côté il y a un courant identitaire très fort, représenté par des gens comme Eric Ciotti. Et de l'autre un vrai courant libéral et européiste qui a été représenté par des gens comme Jean-Pierre Raffarin ou Nathalie Kościuszko-Morizet. Cette dernière a d'ailleurs été sifflée au début de son discours.

Il y a eu un flottement, tout comme pendant l'intervention de Luc Châtel.

Il y a un hyatus, mais qui n'est pas spécifique au Républicains. Il est chez Marine Le Pen, il est aussi à gauche, même chez Mélenchon. Si le discours de ce dernier ne peut être qualifié d'identitaire, il a certains accents qui sont assez patriotiques, qui sont issus de son républicanisme. C'est un patriotisme universaliste, mais si on regarde les manifestations de Mélenchon, c'est simple : on voit beaucoup de drapeaux français. Ce qui n'est pas le cas d'une manifestation de Benoît Hamon. Vous voyez cette même séparation des identités entre eux. Car cette question de l'identité nationale déborde tous les partis, car il y a une très grande demande d'identité, à gauche et surtout à droite, où le mot-même d'identité n'est plus tabou.

Effectivement, François Fillon a beaucoup parlé d'identité, et je pense que c'est là qu'il peut encore gagner, qu'il peut faire la différence. Parce que le discours libéral est le discours de la raison quand le discours de la passion. Une passion qui est nécessaire pour prendre la mesure de la très forte angoisse identitaire qu'il y a en France et qui est due à l'évidence de l'islamisation des mœurs. Il y a certains pans de la société française, certains quartiers qui sont en cours d'islamisation sur le plan des mœurs, sur le plan visible. Il y a donc une véritable angoisse, et les hommes politiques doivent répondre à cette angoisse. Ce que je crois c'est qu'il y a effectivement un fossé entre la droite identitaire qui est forte dans le courant qui défend Fillon, et la droite européiste qui est représentée par Raffarin, par Lagarde et d'autres centristes, qui sont des gens qui sont plus conciliant avec l'Islam, il faut le dire.

Comment expliquer que François Fillon réussissait jusque-là à maintenir une cohésion au sein du parti ?

Les synthèses sont des apparences ! A gauche c'est pareil : Hollande a réussi des synthèses toute sa vie. Mais à un moment donné, les choses volent en éclat parce qu'à un moment donné, les choses deviennent tout simplement trop flagrantes. Cette synthèse, elle va voler en éclat, c'est évident, comme au Front National. Car à un moment donné vient l'heure du choix. Quand la question de la double nationalité se pose avec les bi-nationaux qui vous disent d'eux-même qu'ils ne sont pas Français, elle doit se poser. C'est la question de l'identité. Et concrètement, qu'est-ce que veut dire identiter? Cela veut dire que des gens qui ont la nationalité française se considèrent comme Français. Voilà. La France a donné et attribué par le biais du droit du sol la nationalité française à des gens qui considèrent qu'ils ont une double ou triple identité, et qu'ils sont Français, mais qu'être Français pour eux c'est une commodité.