C'est promis Alexis Corbière nous ne ferons plus de Mélenchon bashing !

Vous avez bien voulu accorder un entretien à Atlantico un site, parait-il, marqué à droite et réputé réactionnaire. Grand fut notre étonnement devant cette divine surprise. Et grande est notre reconnaissance : prêcher la bonne parole en territoire ennemi démontre une abnégation admirable.

Et vos mots ont porté. C'est pourquoi j'ai immédiatement demandé à la direction d'Atlantico d'effacer quelques textes dans lesquels j'avais manqué de respect à l'égard d'un homme qui n'est que lumière.

Parmi ces articles il y en a un que je regrette bien plus que d'autres.

J'y commentais fielleusement l'éviction sans procès de la rédactrice en chef du Média, un site insoumis qui est à Mélenchon ce que la Pravda fut à Staline. Je plaide coupable. Mais je ne veux pas être condamné seul. Le sujet m'a été suggéré par Jean-Sebastien Ferjou qui m'avait envoyé un lien évoquant une "purge" au sein de ce média qui s'honore de parler au peuple.

Sachez Alexis Corbière que je ne recommencerai plus. Faute avouée à moitié pardonnée ? J'irai même plus loin car un crime comme le mien ne peut pas être lavé par une simple contrition. J'ai appris récemment que Noel Mamère avait, le traitre, démissionné du Média.

Jean-Luc –puis-je l'appeler par son prénom ?- l'a qualifié de "lâche tireur dans le dos". Je me joins à vous pour exiger qu'un châtiment exemplaire soit infligé à l'infâme Mamère. Pour ma part, et très modestement, je m'engage à écrire un article décrivant les innombrables méfaits de cet ennemi du peuple.

Dans votre entretien vous dénoncez, cher Alexis Corbière, le Mélenchon bashing auquel s'adonne la presse bourgeoise et vendue au CAC40. Comme vous avez raison! On frémit en lisant dans ces journaux que Jean-Luc est qualifié de "lider minimo", qu'on lui reproche sa fortune, ses comptes de campagne et qu'à vous on cherche des misères pour une sombre histoire d'HLM.

Et vous montrez du doigt le responsable de cette monstrueuse cabale : Emmanuel Macron. Oui il tremble dans sa somptueuse demeure du faubourg Saint-Honoré! Oui, terrorisé, il guette à sa fenêtre l'arrivée des masses laborieuses qui, drapeau rouge à la main et Jean-Luc Mélenchon en tête, prendront d'assaut son palais.

Cet article n'a qu'un seul objectif : que la tempête révolutionnaire et mélenchoniste m'épargne! Je le redis : je ne ferais plus de Mélenchon bashing. Dans cet exercice, comme dans bien d'autres, Jean-Luc Mélenchon se suffit à lui-même.