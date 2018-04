C’est parti pour le prélèvement à la source : les erreurs à traquer dans votre déclaration d’impôt pré-remplie

La stratégie de communication de Macron cette semaine, répartie entre TF1 et BFMTV-RMC et Mediapart semble fondée sur le clivage existant entre province / inactifs / seniors, catégories que le président cherche à rassurer, et les CSP+ / catégories aisées urbaines. Cependant, si ce clivage existe, les incertitudes concernant l'avenir touchent également l'électorat macroniste et les catégories plus favorisées.

Une bonne question Mais quel pouvoir a vraiment un ministre en France ?

On est intéressé, convaincu par un ministre. On l'écoute ou on le lit égrener au fil des textes et des émissions son projet et pour peu qu'il ait du talent, de la sincérité et de la cohérence, on lui prête petit à petit une omnipotence qui va de pair avec l'espérance qu'il suscite.