C’est un fait, les Français travaillent déjà 39 heures par semaine… Et voilà les profondes disparités qui se cachent derrière cette moyenne

Les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail révèlent qu'en 2015, les salariés français à temps complet ont travaillé en moyenne 39,1 heures. Le papier ci-dessous est une republication de 2013, dont l'analyse demeure identique pour expliquer cette nouvelle moyenne.

D'après une étude de la Dares (la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle, et du Dialogue social), les 35 heures sont habituellement dépassées en France, tant sur la semaine ordinaire que sur l'année effective.

Pour les salariés à temps complet, la durée moyenne d’une semaine "normale" serait de 39,5 heures.

Il est exact que cette étude et d'autres approches statistiques ont permis d'établir que les salariés à temps complet travaillaient, en France, en moyenne 39,5 heures par semaine soit un peu plus qu'en 2003, date des dernières références comparables. Ce chiffre surprend puisque nous avons tous en tête le fameux slogan des 35 heures et le souvenir aigu du livre de Philippe Alexandre consacré à " la dame des 35 heures " : Madame Martine Aubry. Dès lors, nous devrions – en ces temps de recherche de compétitivité telle que décrite par le rapport Gallois – nous rassurer quelque peu et finalement nous satisfaire de ce chiffre porteur de dynamisme. Hélas pour notre pays, la Dares précise que la France se situe au 21ème rang des 27 pays de l'Union européenne ( 2011 ) pour ce qui concerne la notion fondamentale de " durée habituelle hebdomadaire de travail " dans le cadre d'une semaine sans évènement particulier ( congé, jour férié, etc ) en incluant l'ensemble des heures supplémentaires usuelles. Ainsi la durée moyenne dans l'UE est de 40,4 heures.

Evidemment, il est important d'être très précautionneux avec ce chiffre qui est une moyenne. Tout d'abord, il évolue selon les catégories socio-professionnelles. Ainsi les ouvriers sont en moyenne à 38 heures par semaine, les employés 38,3 heures et les cadres à 44,1 heures. Puis, il faut distinguer selon la taille de l'entreprise. Il est établi que plus la taille de la firme est importante, plus la durée du travail est codifiée, donc les niveaux hiérarchiques moyens effectuent 35 heures par semaine par opposition aux cadres qui travaillent plus mais disposent de davantage de RTT.

Dernier point de précaution : que glisse-t-on dans le temps de travail ? On parlait autrefois d'un délai au regard d'un temps mesuré mécaniquement par une pointeuse. Lorsqu'un salarié qui doit être à New-York le lundi prend son avion le dimanche après-midi ( cas fréquents chez les commerciaux des équipementiers, des consultants, etc ), son temps de travail repéré statistiquement démarre le lundi matin et occulte cet empiètement. On pourrait multiplier les exemples si l'on songe au nombre d'heures qui sont parfois effectuées "en plus" dans les PME car la crainte de rétorsions hiérarchiques existent.

Au total, quatre points-clefs peuvent être loyalement énoncés au sujet des 35 heures :

1 ) La France en a rêvé et l'a fait mais n'avait pas les moyens.

2 ) On a pensé ainsi améliorer la situation du chômage alors qu'aucune étude (et surtout pas celles de l'Ocde ou de l'économiste proche du PS Thomas Piketty) ne sont venues établir une corrélation entre le passage aux 35 heures et la lutte contre le sous-emploi, ce profond mal social.

3 ) Dans les industries manufacturières et certains emplois de service, les 35 heures sont effectives.

4 ) Ailleurs, sur un ordinateur à valeur officielle ou sur un coin de table très informel, tout le monde passe son temps à négocier, au cas par cas, avec sa hiérarchie. Il arrive même que des heures supplémentaires dues soient décomptées et "payées" par des équivalences d'avantages en nature ou de prise en compte de faux-frais. Les experts-comptables sont les témoins quotidiens de ces "arrangements" à la française qui faussent les statistiques et génèrent de l'inégalité sous prétexte d'une forme de rémunération au mérite. Sans parler du recours à la notion juridique de personnel extérieur à l'entreprise avec utilisation du compte 6214 "personnel détaché ou prêté à l'entreprise" qui permet bien des habiletés voire des actes anormaux de gestion.

Les Français concernés par les 35 heures sont-ils sur-représentés dans la fonction publique ?

Au niveau de la fonction publique d'Etat et de la fonction publique territoriale, il ressort d'observations (y compris syndicales) que la loi sur les 35 heures est très largement appliquée. En revanche, il ne faut pas oublier – et même Lionel Jospin dans sa campagne de 2002 l'avait reconnu – que la loi sur les 35 heures a été une sorte de "bug" pour la fonction publique hospitalière. La loi de 2002 avait instauré un compte épargne temps (CET) destiné à "stocker" les RTT des personnels qui étaient, pour des motifs impérieux de service, dans l'incapacité de ne travailler que 35 heures. En théorie, ce compte devait permettre de capitaliser le solde de journées non prises d'une année sur l'autre. Or, le CET des hôpitaux a représenté en 2011 plus de deux millions de jours soit une charge financière intenable pour les établissements de 600 à 700 millions d'euros. Concrètement, on touche ici à une des limites de la loi. Les personnels ne font pas 35 heures pour raisons de service mais la collectivité leur doit, sur le papier, une somme importante et délicate à financer.

Selon la Dares, l'ensemble des Français travaille plus que la moyenne des Européens et le temps travaillé augmente constamment. Cette étude vient-elle battre en brèche certaines idées reçues sur le temps de travail en France et la présupposée paresse des Français ?