C'est l'été, les fruits font envie : mais en manger 5 (ou plus) par jour est-il aussi sain que l'on pourrait le croire ?

Atlantico : Comment adapter sa consommation de fruits par jour?

Nathalie Hutter Lardeau : Premièrement, il y a urgence à reconsommer de manière importante des fruits et des légumes. Selon la récente enquête du CREDOC, nos enfants consomment quatre fois moins de fruits et légumes que nos grands-parents. C'est très préjudiciable pour notre santé, puisque les fruits et légumes apportent vitamines, minéraux et fibres, et qu'en parallèle nous consommons un peu trop de gras, de sucre et de sel… En réalité, les fruits et légumes ne sont pas du tout caloriques! Pour exemple : 100 grammes de concombre ne représentent que 10 calories.

Pour l'abricot ou la banane, on est aux alentours de 50 calories pour 100 grammes. Un cookies ou gâteau, même diététique, contient 500 calories pour 100 grammes. C'est dix fois plus. Cette différence est liée à la teneur en eau. Il n'y a pas d'eau dans un cookie, tandis qu'un concombre en est composé à 96%. Sachant que la régulation de notre alimentation et de notre appétit se fait d'une part avec la charge calorique, et d'une autre part avec le volume. On régule également notre appétit en mastiquant la nourriture. C'est pour cela qu'en parallèle, les boissons ne comptent pas comme des aliments. Il faut absolument se remettre à manger des fruits ; et c'est l'avantage des périodes chaudes.

Tous les fruits sont-ils très caloriques ? Lesquels sont préférables et à l’inverse, lesquels faut-il éviter ?

Il ne faut pas raisonner en termes d'interdit ou de préférence. Le plus important est la variété pour notre alimentation et notre santé. Les couleurs des fruits et légumes sont associés à des pigments, des polyphénols et des substances anti-oxydantes dont on a besoin. Se concentrer sur un seul type ou une seule couleur de légumes présentent un risque pour la santé car cela reviendrait à négliger une partie des nutriments. Il faut donc varier sa consommation de fruits et de légumes, car il n'y en a pas un mieux que l'autre. Ils ont des constituants différents dont on découvre toute l'importance aujourd'hui.

Y’a-t-il des risques à manger trop de fruits ?

Il n'y a pas de risque à manger trop de légumes, car il y a toujours une question de volume. Je ne pense pas qu'on puisse manger 5 kilo de carottes ou 10 kilo de cerises sans s'arrêter avant. Il y a, en revanche, les risques liés aux substances toxiques présentent dans les fruits et légumes. C'est pour cela qu'il faut être vigilant à l'endroit où on l'achète, et exigeant sur la traçabilité. Il faut faire attention à la manière dont ces fruits et légumes ont été produits. Un moyen pour limiter certains polluants est de bien laver ses fruits et légumes, et de varier la provenance. Il y a également une prise de conscience générale qu'il faut adopter une nourriture plus saine ; bio par exemple.