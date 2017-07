C'est l'été et il pleut : quelques idées pour occuper les enfants sans les "abandonner" a un écran

Atlantico : Quels sont vos conseils pour occuper ses enfants quand il pleut, sans avoir à se servir d'écrans ?

Angélique Azémar : Pour occuper les enfants les jours de pluie sans utiliser les écrans, j'aime organiser des jeux ou ateliers avec du matériel de "récup" ou des produits que nous avons déjà dans nos placards. C'est économique et plus écologique.

Nous pouvons organiser par exemple :

- Un petit parcours de gym intérieur, en plaçant par exemple des tapis, des obstacles, des coussins, des chaises. Cela stimulera la motricité des plus petits. Les plus grands peuvent imaginer une "cabane" avec des draps et des pinces à linges.

- Des expériences "scientifiques" avec ce que l'on trouve en cuisine, comme par exemple des bulles façons lampe à lave ou alors le lait magique.

Recette : du lait, une assiette, des cotons tige, du colorant alimentaire et du liquide vaisselle. On place un peu de lait dans une assiette creuse ainsi que une goutte ou 2 de chaque colorants, on imbibe le coton tige dans le liquide vaisselle et on le trempe ensuite dans le lait entre les points colorés et la magie opère.

- Du modelage "maison" : pâte à sel, pâte auto-durcissante, pâte à modeler et sable de lune ou magique.

Recette du sable : huit tasses de farine, une tasse d'huile (de tournesol ou huile pour bébé). On mélange et c'est parti pour des heures de jeux (il se conserve très bien dans une boîte hermétique). Tout ceci est réalisé avec des produits que l'on trouve dans nos cuisines.

- Des ateliers peinture plus originaux comme la peinture propre (idéal pour les tout petits). On place une feuille blanche avec quelques gouttes de peinture (gouache) dans une pochette plastique que l'on ferme bien avec du ruban adhésif et l'enfant "patouille" avec ses mains la peinture à travers la pochette, donc sans se salir !

- Pour les plus grands, on peut réaliser de la peinture "gonflante".

Recette : trois cuillères à soupe de farine, trois cuillères à soupe de sel fin, une cuillère à café de levure, cinq à six cuillères à soupe d'eau, de la gouache ou colorant alimentaire, un four à micro-ondes. On mélange la farine, le sel et la levure et on rajoute l'eau tout en remuant pour obtenir une texture "yaourt brassé". On divise et on rajoute les colorants. Les enfants peuvent peindre avec des ustensiles (cuillères, coton tige), l'adulte place ensuite la feuille 20s au micro-onde : c'est magique et assez bluffant !

- Des petits bricolages : on peut réaliser énormément de choses avec des rouleaux de papier toilettes, des pots de yaourts, des boîtes d'œufs comme des instruments de musiques, maracas, bâton de pluie par exemple. Et il reste bien sûr les jeux de société pour les plus grands.