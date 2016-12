C’est désormais prouvé, si vous êtes très malade, vous avez vraiment intérêt à vous choisir un médecin femme

Atlantico : D’après une étude d’Harvard réalisée dans les hôpitaux, lorsque les patients sont traités par des femmes, ils ont des taux de réadmissions et de décès particulièrement faibles. Comment expliquer ce phénomène ? Les femmes médecins prodiguent-elles des soins de meilleurs qualités ?

Valérie Colin-Simard : Ma première explication est sociologique. Nous sommes encore dans une dynamique féministe qui reste importante dans les esprits. Les femmes sont dans une réaction aux hommes, elles veulent toujours prouver qu’elles sont capables de faire aussi bien qu’eux. Cet élan est un inconvénient mais aussi un avantage. Les femmes se donnent les moyens de cette réussite. De façon générale (bien sûr il y a des exceptions), les femmes vont s’investir beaucoup plus que les hommes dans leur travail pour prouver qu’elles sont capables du meilleur.

Ma seconde approche est historique. Pendant des siècles, l’humanité était séparée en deux, d’une part les valeurs des hommes et leurs activités tournées vers l'extérieur, en opposition au féminin qui restait à l'intérieur. Ces valeurs de l’intérieur aujourd’hui manquent beaucoup à notre société, c’est-à-dire les valeurs d’amour, d’empathie, de lien à l’autre. Beaucoup d’études en médecine montrent la toute-puissance du médecin quand les femmes se tournent vers l’humilité. Beaucoup de médecins hommes sont dans une relation impersonnelle envers leurs patients et manquent d’empathie. De nombreuses études montrent l’importance du lien entre le médecin et le malade, ce lien contribuant fortement à la guérison. Beaucoup d’hommes sont moins portés sur la relation avec leur patient, ou vont tout du moins se protéger de ce relationnel. Ils préfèrent un lien objectif impersonnel et scientifique alors que les femmes y ajoutent cette dimension affective mais au sens positif du terme. Il est important de trouver un équilibre dans la pratique de la médecine, toutes ces femmes médecins ont fait au minimum 7 ans d’études et sont hautement qualifiées et performantes. L’empathie, l’amour et le lien contribuent à la guérison des patients.

Si cette étude démontre que la qualité des soins des femmes médecins est meilleure pour toutes les catégories de personnes, c’est encore plus vrai chez les patients de plus de 65 ans. Selon-vous, pourquoi les femmes arrivent à particulièrement mieux soigner les personnes âgées ?

Pour les mêmes raisons que les femmes soignent mieux les autres patients : elles sont plus portées vers la patience, cela leur vient notamment de la maternité. Bien sûr, ceci est une généralité, et nous connaissons tous des femmes qui se sont durcies, qui veulent agir comme les hommes et qui se coupent volontairement de leur féminin.

Les personnes âgées sont beaucoup plus lentes et nécessitent des soins plus longs. Nous pouvons imaginer que les médecins pressés par le temps qui ont une liste d’attente importante et qui en plus ne sont pas très bien payés sont probablement plus rigoureux dans le respect du temps de la consultation.

Généralement, les femmes donnent plus de leur temps gratuitement pour des personnes âgées et réussissent à être plus à l’écoute grâce à leur patience, ce qui favorise la guérison.