Burgers made in labos : pourquoi la viande de synthèse ne pourra pas nourrir le monde

Décryptage

Opération médiatique Alexandre Benalla au 20h de TF1 : une façon de ramener ce sujet à une affaire d'homme, et non une affaire d'Etat Alexandre Benalla était ce vendredi invité dans le 20h de TF1. "Je ne considère pas avoir commis d'acte répréhensible par la loi, je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs", a-t-il dit.

Bonnes feuilles Burn-out : il est important de prendre cette souffrance au sérieux, malgré le regard des autres "Le Cri du corps" est le récit intime et violent d'un combat aux limites de la mort ; triptyque sensible et lucide dans lequel une jeune femme victime de harcèlement moral au sein de son entreprise se raconte. Extrait du livre de Anne-Véronique Herter, "Le cri du corps' aux éditions Michalon 1/2

Bonnes feuilles Profits historiques des entreprises contre dégradation des conditions de travail : pourquoi la révolte des salariés pourrait bien arriver prochainement Tous les ingrédients sont en place pour une situation potentiellement explosive, d’autant que les État providence ne joueront pas éternellement le rôle d’amortisseur. Et si les salariés se révoltaient? Pour le moment, ils se contentent d’exprimer leur désarroi chaque fois qu’ils en ont l’occasion, dans les sondages d’opinion ou dans les urnes, sur fond de désenchantement démocratique et de vertige populiste. Mais il serait inconséquent de minimiser la souffrance collective, de prendre la colère qui monte à la légère. Extrait du livre de Patrick Artus et de Maire-Paule Virard "Et si les salariés se révoltaient", aux éditions Fayard (1/2).

Bonnes feuilles Jacques Anquetil versus Raymond Poulidor : comment les rivaux du Tour de France sont devenus amis Au fil des courses, grâce aussi à des entretiens avec les acteurs et témoins de l’époque, cet ouvrage retrace, année par année, mois par mois et, parfois, au jour le jour, la décennie d’une confrontation qui a passionné la France, entre deux champions qui, après, débarrassés de leur rivalité, sont devenus les meilleurs amis du monde. Extrait du livre Le Duel Anquetil - Poulidor : Histoire d'une confrontation", écrit par Didier Béoutis et publié chez Mareuil éditions (1/2).

Inversion de tendance Patrick Artus : "Aujourd'hui, les actionnaires continuent à recevoir la rémunération du risque alors que ce sont de plus en plus les salariés qui prennent les risques" Chômage, précarisation de l’emploi, baisse du niveau de vie, creusement des inégalités, poussée de la pauvreté, déclassement des classes moyennes… Les salariés sont exaspérés, explique Patrick Artus, le chef économiste de Natixis, dans son dernier livre. Et s’ils finissaient par se révolter ?

Alerte enlèvement Affaire Benalla : mais où est donc passé Laurent Wauquiez ? Contrairement à Marine Le Pen (RN), Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Olivier Faure (PS), impliqués notamment dans les auditions parlementaires, le patron des Républicains est resté très discret depuis le début de l'affaire Benalla.

Y'a du mieux Mega panne à Montparnasse : la SNCF fragile mais (enfin) réactive La SNCF a vécu une nouvelle journée noire vendredi à la gare Montparnasse. L'incendie d'un transformateur électrique a fortement perturbé le trafic. Ce samedi, deux trois sur trois devraient néanmoins circuler.