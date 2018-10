Bullshit Jobs : cette gamme de sentiments dont souffrent les salariés français

I - LA « VALEUR TRAVAIL »

Nous souhaitons partager ici un constat : le débat politique sur le travail est aujourd’hui prisonnier d’un cadre de pensée posé par la droite au début des années 2000. Plus spécifiquement, « la valeur travail », revendiquée par Nicolas Sarkozy lors de sa campagne présidentielle de 2007, a selon nous profondément influencé la manière dont les discours politiques comme l’opinion publique appréhendent la question du travail depuis plus de dix ans.

En en faisant un concept politique à part entière, Nicolas Sarkozy avait fait de « la valeur travail » un des fers de lance de sa campagne – un fer de lance dont la droite ne s’est plus départie, du moins dans les mots si ce n’est dans les actes, et que tous les autres partis politiques ont cherché à s’approprier sans jamais le questionner. Et ce, jusqu’au président actuel, qui a semblé vouloir placer cette « valeur » au cœur d’un budget favorisant le pouvoir d’achat des « actifs » – notamment au travers d’une désocialisation des heures supplémentaires –, au détriment de celui des retraités qui ne verront plus leurs pensions revalorisées au même niveau que l’inflation.

Le concept fut associé à un mot d’ordre (« mot d’ordre » au sens où il ordonne les choses, les organise) : « travailler plus pour gagner plus ». Le slogan et le concept politique s’articulent, vont de pair. Le travail, dès lors, est abordé à travers une conception double face de la valeur ; une face morale : effort, sueur et volonté ; une face monétaire : le salaire. Tout cela est raccordé à un principe de justice : plus on sue, plus on gagne. Une face suante et bossante, une face sonnante et trébuchante.

Cette mise en équivalence de la morale et de l’argent constitue un dispositif de discrimination et de justice qui oppose celui qui « se lève tôt » (autre expression de la galaxie idéologique de la droite) à celui qui ne fait pas l’effort de travailler – le chômeur ou « le cassos » (cas social), expression et figure très présentes dans le langage courant. Cette opération rebaptise implicitement la solidarité en « assistanat », terme associé de ce fait à une défaillance morale : défaiteclairement associée à la gauche, qui était – plus qu’aujourd’hui – fortement associée aux « 35 heures » et à l’utopie d’une société du loisir.

Associée au mot d’ordre « travailler plus pour gagner plus », la notion de « valeur travail » contribue ainsi à extirper le travail de sa réalité sociale. Peu importe les principes de cette équivalence, peu importe les conditions dans lesquelles cet effort est déployé, peu importe la finalité de l’effort, peu importe les rapports de force, les rapports sociaux, peu importe les biens, les connaissances, les richesses collectives que produit le travail : seul compte le rapport de l’effort individuel et du salaire individuel.