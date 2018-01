"Bug" : un "monstre" de la BD à son meilleur

BANDE DESSINEE

BUG, livre 1

d'Enki Bilal

Ed. Casterman

86 pages

18€

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THÈME

Nous sommes en décembre 2041. Le monde se réveille avec un World Wide Web "asséché de son contenu". Les conséquences sont innombrables, tant l'humanité a stocké de données sur la toile, ne serait-ce que les mots de passes indispensables au fonctionnement de la plupart des intelligences artificielles. De retour de mars, une navette s'approche de la Station Spatiale Internationale. A bord, tout le monde est mort… sauf Obb, dont le corps recèle par ailleurs un "bug", une sorte de virus qui survit en lui et lui procure une connaissance absolue de tout ce qui l'entoure.

Commence alors une course poursuite, entre Obb qui veut retrouver sa fille, et le monde entier qui veut "capturer" ce survivant hyper mnésique et manifestement indispensable au retour à la normale, si ce n'est à la réalisation des projets les plus fous. Impossible d'en dire plus… Bug n'est que le livre 1 d'une nouvelle trilogie !

POINTS FORTS

1- La qualité du scénario et de chaque image, très travaillée, l'ambiance si particulière des créations de Bilal.

2- Ce monde d'après le Big Bug semble réaliste par la prise en compte de ses conséquences (imaginaires ?) dans la vie quotidienne, les réactions des protagonistes, le jeu des rivalités et des opportunismes.

3- Incapacité de communiquer sans écrans, perte de l'écriture et de la mémoire, transhumanisme exclusivement réservé aux plus riches, univers désenchanté où le pillage est ordinaire et légitime, et toutes les violences possibles,... cette transposition de notre présent, de nos excès et de nos peurs, est-elle si caricaturale ?

4- Mosquée voisine de Notre Dame de Paris, Turquie et Gibraltar en Califats, un certain GWEB6 qui ressemble à s'y méprendre à un "comité" des Gafa… Dans la vision d'un futur désenchanté, Bilal ne manque ni de modèles, ni d'inspiration ! Il s'est d'ailleurs appuyé sur des vues de Google Earth pour imaginer nos grandes capitales dans… 24 ans. On peut en sourire ou ressentir une bouffée d'angoisse prémonitoire - vous choisirez selon votre sensibilité !

5 - On attend la suite avec curiosité et impatience !

POINTS FAIBLES

1- Ce monde que nous décrit Enki Bilal est sombre, sombre, sombre. Déprimés, s'abstenir! Car cet avenir là, pour peu qu'il soit extrapolé plus qu'imaginé, semble très loin du meilleur des mondes possibles !

2- Pour le reste, nous sommes dans la science fiction, et dans l'univers de Bilal. Si vous ne vous laissez pas aspirer par l'histoire, aucun de ses récit ne vous plaira!

EN DEUX MOTS

Cette 30ème création d'Enki Bilal est une vrai réussite pour les amoureux de l'auteur et du genre "dystopique". Incontestablement réservée à un public d'adultes, cette aventure a une trame qui interroge sur nos modes de vie et nos avenirs possibles, sans doute aussi efficacement qu'un des meilleurs essais du moment sur les dérives du Big Data. Elle accorde une grande place aux personnages, aux scènes d'actions, d'un réalisme sobre et parfois violent. L'aventure laisse place à des pointes d'humour et de dérision bienvenues pour le lecteur maintenu en tension par un traitement graphique en grandes cases, livrant de nombreux détails qui contribuent à l'immersion dans le récit. Et ne boudons pas non plus le fait qu'une partie de l'histoire se passe à Paris. Première prise de parole sur Culture-Tops sur Enki Bilal -une chronique à l'image de celles des Passagers du Vent, de Valérian ou de Corto Maltese, comme une invitation à se plonger dans l'univers si particulier de ce très grand de la bande dessinée contemporaine.