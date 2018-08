Budget : Emmanuel Macron prépare-t-il vraiment une rentrée ordo-libérale ?

Au lieu d'attendre une révolution dans le domaine de la transition énergétique, de nombreuses initiatives locales sont déjà disponibles et très prometteuses.

La question de la pilosité fait débat. Voici ma modeste contribution à cette épineuse et piquante question.

Avoir des convictions morales vis-à-vis du porno ne signifie pas qu'on n'en consomme pas pour autant. Et c'est un vrai problème psychologique.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Aide annulée: les Palestiniens convaincus que Trump veut "liquider" leur cause

Aide annulée: les Palestiniens convaincus que Trump veut "liquider" leur cause

GP de Belgique: abandon d'Alonso, Hülkenberg et Leclerc après un gros crash au départ

Côte d’Ivoire/ La synergie entre des cadres du RDR et du PDCI à Niakara appréciée par la population

En savoir plus

Diplômé de l'Ena (promotion Copernic) et titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un Dea d'histoire à l'université Paris-I, il est né à Liège en 1968.

Dossier par dossier, on risque de s’apercevoir que les annonces ordo-libérales de septembre, concernant le budget 2019, relèvent en réalité de la posture et qu’elles n’inversent pas vraiment la courbe haussière de la dépense étatique.

La timidité avec laquelle l’équipe au pouvoir aborde la gestion des fonctionnaires et de la fonction publique montre bien comment ces sujets sont sources de tourments pour le Président.

En 2019, voici les dossiers sur lesquels ses arbitrages montreront s’il est ou non un ordo-libéral, ou s’il succède simplement à une longue lignée de gouvernements étatistes et dépensiers.

L’augmentation des dépenses publiques cette année montre bien les limites de cette hypothèse. Si Emmanuel Macron a baissé le déficit public sous les 3% de PIB, c’est d’abord par le maintien d’une fiscalité élevée et grâce au jeu des faibles taux d’intérêt.

Depuis le début de son quinquennat, Emmanuel Macron est parvenu à faire vivre l’image d’un exécutif désormais « pro-business » et libéral. Cette représentation tient beaucoup à la suppression partielle de l’impôt sur la fortune et à l’instauration du prélèvement forfaitaire sur les revenus du patrimoine. La promesse d’une baisse progressive du taux d’impôt sur les sociétés a concouru à cette représentation, sans forcément convaincre tant le manque d’empressement à réaliser la mesure pose question.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres