Bruxelles : si l’Italie veut vivre son aventure populiste, ce sera sans l’Union européenne

La semaine va être compliquée pour l’Italie et ses partenaires européens. Le gouvernement italien avait jusqu’à aujourd‘hui, mardi 13 novembre au plus tard, pour présenter une nouvelle mouture de son projet de budget 2019 à la Commission européenne.

A priori, le gouvernement n’avait pas l’intention de bouger et d’aller jusqu'au bras de fer avec Bruxelles. La Commission, pour sa part, a fait savoir qu‘il n’était pas question de céder. Elle est d’ailleurs soutenue par la quasi unanimité des partenaires de l’Union européenne sur cette question, comme exactement sur le Brexit.

Pour les chefs d’Etat et de gouvernement, l’Union Européenne ne peut plus se permettre de positions trop conciliantes qui reviendraient à décrédibiliser la construction européenne déjà fortement bousculée par les courants populistes.

Bruxelles a donc mis au point une sorte de bréviaire pour répondre de façon assez ferme aux gouvernements qui tenteraient de ne pas respecter les engagements européens.

La fermeté se résumant à ce qui a été proposé à la Grande Bretagne. On ne peut pas être « in » et « out » à la fois.

Bref, le mot d’ordre qui s’applique à toute la zone euro, c’est que « la stratégie du beurre et de l’argent du beurre », c’est fini !

Bruxelles a déjà été clair : « ce projet de budget présenté par le nouveau gouvernement italien, représente une déviation claire, nette et assumée par rapport aux précédents engagements pris par l’Italie ». Moralité, c’est inacceptable.

Sous entendu, si l‘Italie veut vivre son aventure, qu‘elle la vive mais sans embarquer le reste de l’Union européenne.

Alors ce qui est intéressant, c’est que la Commission de Bruxelles, mandatée par le conseil de chefs d’Etat et de gouvernement a été particulièrement précis dans ses remarques et ses demandes. Et Bruxelles ne reste pas sur le terrain technique et juridique. Bruxelles va beaucoup plus loin.

1er point, sur le plan technique et juridique, la Commission européenne reproche au budget italien un déficit public de 2,4 % en 2019, alors que le précédent exécutif s’était engagé à une cible de 0,8 %, pour commencer à faire décroître la dette italienne. La dette publique est la plus élevée de la zone euro (131% du PIB), juste après la Grèce. Plus grave, Bruxelles a calculé que le déficit public italien serait de 2,9 % en 2019, avec une croissance de 1,2 %. Rome compte sur une hausse du PIB de 1,5 % l’an prochain.

Le ministre italien de l’économie conteste la compétence de la Commission pour pointer de telles dérives, sauf que les calculs de Bruxelles correspondent à ceux des analystes de marché. L’Italie ne peut pas espérer une croissance économique capable d’endiguer le chômage endémique.

Pour Philippe Waechter (d’Ostium Asset management) : « Sans croissance, et donc sans capacité à générer des surplus, la productivité est quasiment à zéro et l’économie n’a aucune marge de manœuvre pour s’adapter ».