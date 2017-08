De Bruno Roger Petit à Aurélie Filippetti, pourquoi l'interchangeabilité entre politiques et journalistes révèle leur égale impuissance à agir sur le réel

Atlantico : En quoi cette porosité interroge-t-elle sur l'interchangeabilité des fonctions ? Faut-il voir une acceptation de l'impuissance politique au profit du simple commentaire, du magistère de la parole ?

Bertrand Vergely : Globalement, tout le monde s’accorde sur le fait qu’un homme politique n’est pas un journaliste ni un journaliste un homme politique. Si la tâche des politiques est de faire la société, celle des journalistes est de faire l’opinion. De même, tout le monde s’accorde sur le fait que la politique a besoin des journalistes pour communiquer et, à l’inverse, que les journalistes ne sont pas sans avoir une influence politique par leurs enquêtes, leurs interviews et leurs éditoriaux. D’où un croisement entre politique et journalisme, le politique étant nécessairement amené à s’occuper de communication et le journalisme à s’occuper de politique.

Tout change toutefois quand, ce sont les subjectivités et non plus la déontologie tacite qui se met à régler les rapports entre politique et journalisme.

Ainsi, c’est Emmanuel Macron, par sa personnalité, qui change ces relations en faisant venir un journaliste à l’Élysée pour expliquer sa politique. Comme c’est la personnalité d’Aurélie Filippetti ou bien encore de Jean-Pierre Raffarin qui bouscule également les donnes en décidant de passer de la politique au journalisme. De la part du chef de l’État, il y a une volonté d’indiquer qu’étant le chef il a décidé d’imposer son style en insistant sur la communication et l’économie. De la part des politiques devenant journalistes il y a le désir d’indiquer que, eux aussi désirent faire ce qu’ils veulent en ne se donnant pas de barrières. Point commun entre le journalisme devenant politique et le politique devenant du journalisme : le désir de durer en faisant ce que l’on veut. Témoin le chef de l’État qui se dit qu’avec un éditorialiste réputé il va peut-être pouvoir redorer son image dans l’opinion. Ou bien encore les politiques devenant journalistes se disant qu’ils vont pouvoir, en écrivant des articles, continuer à exister, à avoir une influence et à faire parler d’eux. En ce sens, dans la confusion entre journalisme et politique, il y a beaucoup d’opportunisme.

Impuissance du politique ? Face au règne souverain des subjectivités, certainement. L’heure est au pragmatisme cynique dans lequel tous les coups sont bons pour pouvoir exister. D’où le fait que le journalisme envahit tout, en imposant la communication et l’information comme règles de la culture et de la politique. Avec la bénédiction du politique, qui, en retour, envahit le journalisme en imposant le politique comme règle de celui-ci. Ce qui a comme effet de permettre de tout faire en faisant de la politique avec du journalisme et du journalisme avec la politique. Chose très satisfaisante pour qui a décidé de n’en faire qu’à sa tête. Comme c’est le cas de la culture individualiste libérale.